俄州沃爾瑪槍擊4傷 槍手自盡

俄亥俄州的一家沃爾瑪商店20日晚發生一死四傷的槍案後，警方封鎖現場進行調查。(美聯社)

就在感恩節前，零售業龍頭大廠沃爾瑪 (Walmart)一天內在不同店面發生兩起槍擊 事件：俄亥俄州 一家店20日晚遭一名槍手闖入，開槍造成四人受傷後，槍手舉槍自盡；不到24小時前，阿拉斯加州另一店面也有兩人被槍殺。

俄州沃爾瑪槍擊事件發生在德頓(Dayton)附近郊區比佛克里克(Beavercreek)，造成三女一男受傷； 警方21日表示，其中三人情況仍危急，第四名傷者已無生命危險。

沃爾瑪說，正與調查人員密切合作找出槍手開槍原因。兇手姓名和襲擊動機尚未公布。

事發時在店內購物的顧客薩弗隆 (Christopher Suffron) 說，當時與妻子一起，走在店內時突然聽到五、六聲槍響，隨後看到槍手就在約10呎外，這對夫婦趕緊逃至店外，又聽到五、六聲槍響。

俄州槍擊事件發生前不到一天，阿拉斯加安克拉治(Anchorage)南方一家沃爾瑪店外兩人被槍殺；警方仍在尋找嫌犯。

去年感恩節前兩天，維吉尼亞州切薩比克市(Chesapeake)一家沃爾瑪的主管槍殺六名員工；今年接連發生的兩起槍擊事件也發生在感恩節前。

沃爾瑪全美約4600個據點設有警察哨所，多年來採取行動解決槍枝暴力問題；這家總部位於阿肯色州的零售業者2015年推出射擊訓練，旨在避免危險、保持距離以及確保最後防禦。

2019 年，一名白人槍手在德州埃爾帕索(El Paso)沃爾瑪店內開槍，專挑西班牙裔購物者發動種族襲擊，造成23人死亡，之後沃爾瑪停止銷售某些種類彈藥，並要求顧客不得在店內公開攜帶槍枝。

剛發生槍擊的俄州店面將近十年前曾發生致命槍擊事件，2014年8月，22歲黑人克勞福德三世(John Crawford III) 拿起架子上一把未裝子彈步槍，一白人警察見狀後開槍將他射殺，該黑人男子家人最終與比佛克里克達成170萬元和解協議。