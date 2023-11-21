馬斯克深陷反猶爭議 拜登轉向社群平台Threads

總統拜登。（路透）

總統拜登 今天在臉書母公司Meta推出的社群平台Threads上首度發文。數天前，白宮 公開抨擊全球首富、X平台董事長暨技術長馬斯克 （Elon Musk）倡導反猶太主義。

法新社報導，拜登在他81歲生日當天發布的首篇貼文中說道，「大家好，我是拜登總統。今天你們透過一個新平台接收到我的消息，但我傳達的訊息並無改變。」

他說，「我不認為美國將有黑暗、慘淡、分裂的未來。我看到一個即將起飛的美國。」

查克柏格（Mark Zuckerberg）領導下的Meta於7月推出Threads，目的在取代馬斯克的X（當時稱為Twitter），並作為名流、企業和政府發表公開聲明的首選平台。

白宮證實，已為拜登總統、第一夫人吉兒（Jill Biden）、副總統賀錦麗（Kamala Harris）、她的丈夫丈夫任德龍（Douglas Craig Emhoff）以及白宮本身推出英語和西班牙語的Threads帳號。

一名白宮官員表示，「Threads是我們向美國人民傳達政府創造1400萬個就業機會、降低處方藥費用、保障自由等歷史性行動的另一個管道。」

拜登在Threads首次發文的3天前，白宮發言人譴責X平台老闆馬斯克宣傳「令人憎惡的」反猶太陰謀論。

上週，備受爭議的馬斯克在X平台上回覆反猶太主義貼文，並回覆「你說出了事實。」此後，許多廣告商宣布暫停X平台的廣告。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）昨天在記者會上說，儘管目前尚無取消利用馬斯克旗下美國太空探索科技公司（SpaceX）無人太空飛行器「星艦」（Starship）登陸月球的計畫，「這並不意味我們會以任何方式接受、同意或縱容他推動反猶太言論。」