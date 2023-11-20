紐約州「倖存者法」 逾2500性侵案申冤

川普

紐約州 特別立法「成人倖存者法」(Adult Survivors Act)一年效期將於感恩節後屆滿，2500多件陳年性侵 案得以申冤，多位名人被告，包括前總統川普、饒舌歌手「吹牛老爹」(Sean "Diddy" Combs)和英國喜劇演員羅素布蘭德(Russell Brand)。

「成人倖存者法」實施的一年期間，對於性侵犯的追訴期限暫停適用；該法不只將伸鹹豬手的名人繩之以法，也有許多宣稱在紐約監獄 和看守所服刑期間遭性剝削的女性興訟索賠。

部分訴訟針對雇主或醫院等機構，原告譴責任職單位未能阻止醫師或其他職員剝削同事，絕大多數案件針對州府、紐約市和郡當局提出，指控州立監獄和地方監獄機構剝削受刑人。

倖存者表示，終於有機會讓悲慘往事公諸於世。亞歷山卓‧強森(Alexandria Johnson)自述遭關押在紐約州立監獄期間屢遭性侵，她說：「長久以來，我沒有聲音，且不被重視，我甚至會想，我算哪根蔥？但我必須持續向前邁進，因為這確實重要；有許多故事、很多人，不只是我。」

不過，「成人倖存者法」的效期僅一年，24日後，許多案件將再次受限於性騷擾事件的追訴期限制。

「成人倖存者法」的確切送件數量尚無從得知，但州法院截至19日起碼收到2587件電子申請，部分訟案代表多名原告提起，逾半數案件與監獄機構相關，數百件點名紐約市矯治廳。

「成人倖存者法」緊接著「兒童受害者法案」(Child Victims Act)之後實施，後者在2021年8月截止的兩年期限內，共有約1萬1000人提起訴訟，控告對象包括羅馬天主教會。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)表示，兒童受害者法案「遺忘」成人遭受類似剝削，遂於2022年11月24日簽署「成人倖存者法」，開放一年期限讓受害者得以向加害者或機構問責。

紐約是近年重新審查「成人倖存者法」的數州之一，相關法律對性侵民事索賠訂定期限，通常針對幼時遭剝削者。

支持者表示，紐約的寬限期遭受創的成人有機會向大型機構和有權勢者問責，被告往往利用權勢和財富自保。