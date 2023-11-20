紐約州「倖存者法」 逾2500性侵案申冤
紐約州特別立法「成人倖存者法」(Adult Survivors Act)一年效期將於感恩節後屆滿，2500多件陳年性侵案得以申冤，多位名人被告，包括前總統川普、饒舌歌手「吹牛老爹」(Sean "Diddy" Combs)和英國喜劇演員羅素布蘭德(Russell Brand)。
「成人倖存者法」實施的一年期間，對於性侵犯的追訴期限暫停適用；該法不只將伸鹹豬手的名人繩之以法，也有許多宣稱在紐約監獄和看守所服刑期間遭性剝削的女性興訟索賠。
部分訴訟針對雇主或醫院等機構，原告譴責任職單位未能阻止醫師或其他職員剝削同事，絕大多數案件針對州府、紐約市和郡當局提出，指控州立監獄和地方監獄機構剝削受刑人。
倖存者表示，終於有機會讓悲慘往事公諸於世。亞歷山卓‧強森(Alexandria Johnson)自述遭關押在紐約州立監獄期間屢遭性侵，她說：「長久以來，我沒有聲音，且不被重視，我甚至會想，我算哪根蔥？但我必須持續向前邁進，因為這確實重要；有許多故事、很多人，不只是我。」
不過，「成人倖存者法」的效期僅一年，24日後，許多案件將再次受限於性騷擾事件的追訴期限制。
「成人倖存者法」的確切送件數量尚無從得知，但州法院截至19日起碼收到2587件電子申請，部分訟案代表多名原告提起，逾半數案件與監獄機構相關，數百件點名紐約市矯治廳。
「成人倖存者法」緊接著「兒童受害者法案」(Child Victims Act)之後實施，後者在2021年8月截止的兩年期限內，共有約1萬1000人提起訴訟，控告對象包括羅馬天主教會。
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)表示，兒童受害者法案「遺忘」成人遭受類似剝削，遂於2022年11月24日簽署「成人倖存者法」，開放一年期限讓受害者得以向加害者或機構問責。
紐約是近年重新審查「成人倖存者法」的數州之一，相關法律對性侵民事索賠訂定期限，通常針對幼時遭剝削者。
支持者表示，紐約的寬限期遭受創的成人有機會向大型機構和有權勢者問責，被告往往利用權勢和財富自保。
安全地平線(Safe Horizon)執行長李茲‧羅伯茲(Liz Roberts)說：「我們為此法賣力奮鬥，因為療癒創傷需要時間。」
上一則
FB留言