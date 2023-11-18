投資人施壓OpenAI 董事會火速商議讓阿特曼回鍋

人工智慧公司OpenAI執行長奧特曼17日遭突襲式解職，不到一天時間，董事會商議讓奧特曼回鍋，知情人士透露阿特曼心情上「很矛盾」。(美聯社)

美國科技媒體《The Verge》報導，人工智慧 公司OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）17日遭突襲式解職，不到一天時間，董事會傳出商議讓阿特曼回鍋，對此知情人士透露阿特曼心情上「五味雜陳」，倘若復職希望促成治理變革。

ChatGPT去年11月問世即爆紅，38歲阿特曼一夕成名，獲封「ChatGPT 之父」，更在擔任執行長期間將OpenAI推向全世界最重要的人工智慧公司之一。

然而，阿特曼17日突然被解職，不出幾小時，總裁布羅克曼（Greg Brockman）隨即請辭，引發高層人事大海嘯。除此之外，一群資深研究員也在同日辭職，更大一波出走潮恐怕正在醞釀中。

而消息傳出，阿特曼和布羅克曼和友人提到正在和投資 者商量另外成立新創公司。不料距離不到一天時間，董事會和阿特曼傳出正在協商回鍋。

至於已經投入130億美元的最大金主微軟 （Microsoft）則在解職消息傳開後簡短回覆「堅持」和OpenAI的合作關係，不過紐約時報最新報導，微軟帶頭施壓董事會找回阿特曼。

不少投資人也表達支持阿特曼復職，如果阿特曼選擇另起爐灶也有意願挹資。

OpenAI不像一般公司，董事會的任務並非最大化股東價值，且當中沒有一個人持有OpenAI股份。董事會表示其使命式確保開創「廣泛有益」的通用人工智慧（AGI）。

消息指出，OpenAI共同創辦人兼首席科學家蘇茨克維（Ilya Sutskever）是此次逼宮的關鍵人物，而他的角色說明OpenAI的研發和產品端出現權力角力。