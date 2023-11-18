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OpenAI內部備忘錄外流 ChatGPT之父「無法溝通」遭解職

編譯盧思綸 / 即時報導
生成式人工智慧OpenAI共同創辦人阿特曼17日無預警遭董事會解職，18日公司寄給員工的內部備忘錄外流，原因是「無法溝通」。(Getty Images)
生成式人工智慧OpenAI共同創辦人阿特曼17日無預警遭董事會解職，18日公司寄給員工的內部備忘錄外流，原因是「無法溝通」。(Getty Images)

英國金融時報報導，生成式人工智慧公司OpenAI共同創辦人阿特曼（Sam Altman）17日無預警遭董事會解除執行長職務，18日公司寄給員工的內部備忘錄外流，解職原因是「無法溝通」。

去年11月，ChatGPT問世即爆紅，38歲阿特曼一夕成名，獲封「ChatGPT 之父」，並在擔任執行長期間，將OpenAI推向全世界最重要的人工智慧公司之一。

不料阿特曼17日突然遭解職，科技界大為震撼，最一開始董事會僅聲明提到阿特曼在溝通過程始終「不坦白」。

直到18日，OpenAI營運長萊特卡普（Brad Lightcap）在寄給員工的備忘錄寫道：「我們可以明確表示，董事會的決議無關瀆職行為或任何財務、業務、安全或防護／隱私相關作為。這是出於阿特曼和董事會之間無法溝通。」

萊特卡普補充「所有人都相當震驚」，而公司高層將「全力解決此事，努力提出因應辦法和說明，讓一切回歸正軌」。

OpenAI最近正在洽商以860億美元估值，把員工持股賣給投資人，這項人事大地震恐怕造成影響。

另外，知情人士透露，高層擔心阿特曼向中東尋求的千億美元融資，以及和日本軟銀集團創辦人孫正義討論創辦晶片製造公司以對抗輝達（NVIDIA）和台積電等事。

除此之外，阿特曼致力迅速推出公司開發的強大技術，將非營利的公司轉為商業巨頭，導致挺阿特曼一方和強調安全的一方分歧越來越大。

然而，OpenAI和阿特曼均未解釋如何無法溝通，OpenAI尚未針對備忘錄置評。

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