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WSJ：全美房租下跌 帶動通膨持續降溫

編譯黃淑玲／綜合外電
華爾街日報分析，美國核心通膨估可持續降溫。（路透）
華爾街日報分析，美國核心通膨估可持續降溫。（路透）

華爾街日報分析，美國通膨降溫很大原因是房租上漲緩和下來，而這個因素可能在未來數個月都還會讓通膨率繼續走低。

美國勞工部周二公布的最新通膨數據顯示，10月整體消費者物價指數（CPI）年增率3.2%，不計食物與能源價格的核心CPI，年增率4%。核心CPI是追蹤通膨根本趨勢更佳的指標，目前的年增率雖然還是太高，但已經是2021年9月以來最小升幅；與去年9月的6.6%相比，已大為改善。

勞工部計算的核心通膨支出當中，大約五分之二是屬於居住成本，核心通膨能夠下降，住房開銷扮演重大角色。10月住房成本較去年同期上漲6.7%，最近一次高點是今年3月的8.2%。華爾街日報說，住房成本大部分都是被房租上漲帶動。只看房租的話，10月年增7.2%，3月時是8.8%。

房地產公司Zillow針對新簽房屋租約的數據則是顯示，先前租金觸頂了，之後下降的速度比美國勞工部所測量的更快。9月Zillow的全美房租指數年增率已降至3.2%，高峰則是在去年2月的16.1%。Zillow的房租峰值比勞工部的測量早13個月出現。

華爾街日報解釋，勞工部與Zillow數據的差異在於，勞工部測量的房租，不只計算新簽租約，也包括一段時間以前就簽的約。所以官方數據的房租通膨降溫，需要較長時間後才能展現出來。

美國聯準會決策官員、民間經濟分析師和投資人，現在都非常了解這個狀況，不過大家還是要問：勞工部的房租通膨會多快下降？結果會降到什麼水準？

華爾街日報股聞天下記者Justin Lahart認為，Zillow的房租指數可以幫忙提供一個梗概。他改以數數過去18個月的平均值與再更早18個月的平均值相比的方式，發現Zillow與勞工部的數據很有相關性。用來預測的話，假設Zillow指數會繼續以過去一年的走勢，那麼Zellow指數明年9月的增長率，會只是今年9月的大約一半。

他以此推估，勞工部的房租通膨率明年10月時也會大約只是今年10月的一半多一些。美國核心通膨的驅力熄火，預料美國通膨將會跟著冷卻。

勞工部 華爾街 租金

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