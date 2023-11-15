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氣候變遷元凶？500科學家答案一致

記者張聲肇／綜合報導
聯邦政府14日公布四年一度的「全國氣候評估報告」中，明確把高溫頻頻破紀錄的成因，百分之百歸咎於人為因素。圖為加州死亡谷提示超高溫危險的標誌。(路透)
聯邦政府14日公布四年一度的「全國氣候評估報告」中，明確把高溫頻頻破紀錄的成因，百分之百歸咎於人為因素。圖為加州死亡谷提示超高溫危險的標誌。(路透)

氣候變遷要怪誰？500多名美國科學家齊聲在「第五次全國氣候評估」報告中指出：人類。報告說，美國每一州都在設法降低溫室氣體的排放量，然而，事態緊急，｢有必要採取更大規模，更大膽的手段。」

來自全國50州加上海外屬地波多黎各、維京群島和關島的科學家，經過數年功夫完成的研究報告，14日由白宮公布後，拜登預計將宣布撥款60億元增強全國電網、更新水資源基礎設施、降低洪水威脅、提升環境正義。

報告作者之一、太平洋西北國家實驗室氣候科學家說梁麗蓉(L. Ruby Leung)說，本報告比過去提出更多證據，說明氣候變遷的因果；和過去四次報告不同的是，它明確地指出，地球的氣候變遷是人類造成的。

她說，「很重要的是，我們要體認，未來我們會經歷多少氣候變遷，取決於今天我們所做的選擇。」

她說，大家所感受到的衝擊，例如海平面上升和極端氣候事件，和全球溫室效應的程度，也就是地球溫度上升了多少，息息相關，而這又和大氣層吸納了多少二氧化碳密不可分。

聯合國同日發布的各國氣候行動計畫分析報告指出，各國的計畫都明顯地與科學不搭調；秘書長古特瑞斯說，「每一國，每一城市，每一行業，該拿出超大型作為了。」

每四年更新一次的全國氣候評估報告是1980年代末，國會規定提出來供政府和人民參考的，最新報告詳列美國如果不針對氣候變遷拿出更大的作為，會對全國造成甚麼樣的氣候及經濟衝擊。

報告作者之一、自然保育組織的首席科學家海霍(Katharine Hayhoe)說，太多人仍認為氣候變遷是「時空與我們相隔甚遠」的問題，本報告很清楚的解釋「它影響到現在與未來我們所居住的地方，影響到人類與自然社會的每一階層，每一角落。」

非營利的氣候連結(Climate Nexus)組織說，這份報告各界「必讀」，因為它凸顯了氣候衝擊的嚴重性，以及各界目前為止所採取的適應對策，跟不上未來變遷的步伐：「溫室氣體排放不加劇減量，美國嚴重的氣候風險將持續上升。」

氣候變遷 拜登 洪水

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