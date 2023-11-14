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「兩個子宮都有寶寶」阿拉巴馬州女子奇蹟懷孕 機率僅5千萬分之一

中央社／華盛頓14日綜合外電報導
阿拉巴馬州32歲女子海契爾（左）天生有兩個子宮，且同時懷了寶寶。（取材自Instagram@doubleuhatchlings）
阿拉巴馬州32歲女子海契爾（左）天生有兩個子宮，且同時懷了寶寶。（取材自Instagram@doubleuhatchlings）

阿拉巴馬州32歲女子海契爾天生有兩個子宮，現在兩個子宮同時懷上了寶寶，這樣的機率僅為5000萬分之一。

法新社報導，海契爾（Kelsey Hatcher）在照片分享網站Instagram（IG）記錄下自己的故事，她從17歲起就知道自己有「雙子宮畸形」（uterus didelphys），也就是體內罕見有2個子宮，這個症狀據信影響約0.3%女性。

今年5月，海契爾在懷孕第8周進行例行超音波檢查時得知，她這次不僅懷上雙胞胎，兩個胎兒還在不同的子宮裡。身為按摩治療師的海契爾已是3個孩子的母親。

她在貼文中寫道：「我們有些震驚！第一次超音波檢查時，我們都笑得很開心。」

海契爾的婦產科醫師，伯明罕阿拉巴馬大學（UAB）婦幼中心的巴特爾（Shweta Patel）告訴美國廣播公司（ABC）晨間新聞談話節目「早安美國」（Good Morning America）說，最有可能發生的情況是，海契爾排了2次卵，每個輸卵管都有一個卵子，然後精蟲抵達兩個不同的子宮並分別讓兩個卵子受精。

儘管患有「雙子宮畸形」的女性經常面臨妊娠併發症，不過海契爾先前生下的3個孩子都在足月時健康出生。

雙子宮同時懷孕的情況極為罕見，海契爾說，醫生說，這種機率僅5000萬分之一。2019年有一起廣為人知的案例發生在孟加拉，當時20歲的蘇塔納（Arifa Sultana）早產生下一名男嬰，26天後又生下一對健康的龍鳳胎，令當地醫生震驚不已。

海契爾希望能自然誕下兩個寶寶，她的預產期在聖誕節。據說兩個寶寶目前都「發育良好」。

不過，子宮會在不同的時間點收縮，可能相隔幾分鐘、幾小時甚至幾天，海契爾和丈夫曉得屆時可能需要剖腹，—胎剖腹產或兩胎剖腹產得看接下來的情況如何發展。

她說：「每次就診時，醫生總會告訴我，『妳知道，我們先前從未遇過這樣的狀況，這對我們來說是個新案例』…但我想，我有最好的醫療團隊負責處理相關問題，我在阿拉巴馬州最好的醫院接受照護」。

阿拉巴馬州 聖誕節 併發症

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