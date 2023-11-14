小心孤獨「要人命」… 研究：優質社交勝過朋友多

與20年前相較，美國人社交時間愈來愈少，獨處時間愈來愈多。(Getty Images)

與20年前相較，美國人社交時間愈來愈少，獨處時間愈來愈多；醫學 雜誌BMC Medicine發表研究顯示，社交活躍不僅生活品質較好，還可長壽。研究人員說，社交關係品質好比朋友多更重要。

這項研究在新冠疫情爆發前對調查對象追蹤十多年並收集孤獨感(Loneliness)數據；愈來愈多證據顯示，孤獨有礙健康，導致焦慮、心臟病和癡呆。

有良好品質的社交關係要比朋友多更重要。(Getty Images)

根據格拉斯哥大 學(University of Glasgow)最新研究，未與親人見面、沒有每周參加團體活動，或經常感到社交孤立，例如獨居又少有親朋來訪，可能增加死亡風險。

舊金山加州大學老年病學家和安寧療護醫師佩里西諾托(Carla Perissinotto)甚至認為，很難找到任何一種健康狀況不受孤獨影響。

蓋洛普(Gallup)今年的民調發現，17%美國成人表示受訪前一天感到很孤獨。衛生部今年5月曾發表諮詢報告，聲稱缺乏社交聯繫與每天抽15根菸一樣危險。

格拉斯哥大學研究人員分析英國生物銀行(U.K. Biobank)資料庫45萬多名38至73歲參與者數據，約過12.5年，3萬3000人死亡，其中5000多人死於心血管疾病。

研究顯示孤獨會增加高血壓、中風和憂鬱症風險。(美聯社)

研究人員指出，從未有家人朋友拜訪者的死亡風險最大，較每天有人拜訪的人增加39%。

長期孤獨也有損睡眠、併發疾病。佛羅里達州立大學醫學院教授泰拉恰諾(Antonio Terracciano)說，孤獨帶來的不舒服與痛苦感受將造成壓力，讓人易生病。

他在另一研究中分析約49萬人的資料，發現孤獨恐增加罹患帕金森氏症風險；早期研究認為孤獨與癡呆症也有關。

其他研究顯示孤獨將增加高血壓、中風和憂鬱症風險，甚至發現，獨居成人死於癌症 的風險恐增加，孤獨將增加癌症存活者的死亡風險。