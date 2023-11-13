我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南灣知名牛肉麵店遭破窗入室偷竊 玻璃損失2000元

抗議習到訪 中國民運大部隊 正在趕赴舊金山

謾罵教宗多年 德州保守派主教罕見遭免職

編譯俞仲慈／綜合12日電
天主教德州泰勒教區主教史崔克蘭(右)2020年朝見教宗方濟各。(路透)
天主教德州泰勒教區主教史崔克蘭(右)2020年朝見教宗方濟各。(路透)

據華盛頓郵報報導，天主教德州泰勒(Tyler)教區主教、也是國內保守派大將史崔克蘭(Joseph Strickland)因為不斷公開抨擊教宗方濟各(Pope Francis)，11日遭梵諦岡(Vatican)免除主教職務，但教廷並未對外說明原因。

賓州維拉諾瓦大學(Villanova University)神學教授法吉歐利(Massimo Faggioli)對於史崔克蘭被免職，一點都不意外：「史崔克蘭對抗教宗所使用的內容和語詞，愈來愈極端。」並強調：「(免職)並非教宗對其敵人的個人報復。」

據了解，史崔克蘭因為不滿教宗倡導的環保、放寬移民、解決貧困以及接納女性和LGBTQ+族群等議題，多年來大肆攻擊教宗不遺餘力，今年八月，史崔克蘭親筆信函指控教宗將「邪惡和虛假的訊息」滲透至教會，甚至支持譴責教宗是「迷失方向的邪惡小丑」的影片。

然而史崔克蘭深受保守派信徒擁戴，免職消息傳出後，讓許多信徒感到「沮喪和錯愕」，紐約主教區神父穆雷(Gerald E. Murray)不滿表示：「對於欣賞史崔克斯主教積極且勇敢捍衛天主教教義的教徒們，很難接受免職是合理決定。」

聖母大學(University of Notre Dame)現代天主教歷史學者麥格維(John McGreevy)指出，過去少有免職主教的個案，但若放任史崔克蘭繼續攻擊教宗，可能導致教廷分裂：「我將史崔克蘭類比為右派政治民粹主義的領袖，對其專業持懷疑態度，不願服從現有架構，透過特定媒體例如社交平台，另闢獨立的權威基礎。」

同時法吉歐利也認為，天主教右派崛起現象不會因史崔克蘭離職而結束，因為「國內天主教會其他地方也有相同問題」。

根據梵蒂岡公布的會議紀錄，透露教宗對美國保守派團體的看法：「你所說的那些封閉的美國團體正在孤立自己。」並強調：「他們不是依循教義生活，不是依循會開花結果的真正教義生活，而是依循意識形態生活。」

教宗 方濟各 德州

上一則

前川普官員遭爆料只雇醜男當助理 好讓自己受歡迎

下一則

美軍「黑鷹」直升機地中海訓練墜毀 5士兵喪生

延伸閱讀

德州傷害案件演變成槍戰 特警1死1傷 嫌犯與2人質喪生

德州傷害案件演變成槍戰 特警1死1傷 嫌犯與2人質喪生
美保守派主教罕見遭教宗直接免職 曾批評方濟各

美保守派主教罕見遭教宗直接免職 曾批評方濟各
德州7日期中選舉 上午7時至晚上7時在居住縣投票

德州7日期中選舉 上午7時至晚上7時在居住縣投票
作家陳思宏獲圖書節邀請 再訪德州

作家陳思宏獲圖書節邀請 再訪德州

熱門新聞

男子貼出套餐影片，卻被質疑點購菜單上最貴品項。（取自TikTok）

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

2023-11-06 14:37
艾特金斯(Randall Atkins)展示懷俄明州謝里登(Sheridan)外圍一座老舊煤礦場的礦產樣本。(美聯社)

銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億

2023-11-09 11:09
（取自YouTube iPanda）

華府大熊貓下午飛回成都…離別猝不及防 民眾不捨

2023-11-08 10:58
中國國家主席習近平在愛阿華州的「老朋友」獲邀參加2023年APEC場邊招待會和晚宴。2012年，習近平擔任國家副主席時曾舊地重遊，並前往蘭德（左）家作客。（取材自X平台）

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

2023-11-11 19:40
美軍之前在中東以遠端砲擊對付伊斯蘭國，雖成功降低自身傷亡，但很多人返國後卻中邪般出事。有人看到冤魂索命、有人幻聽幻視而殺人或自殺，出事者共同點就是曾大量開砲。（示意圖／ingimage）

疑過量開砲傷腦 中東美軍多人返國後邪門出事

2023-11-06 16:05
前美國總統川普。(美聯社)

川普卸任總統後財富暴增5億美元 原來是這樣來的

2023-11-07 12:14

超人氣

更多 >
紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」
紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人
MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月

MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月
華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到
NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」