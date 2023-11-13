謾罵教宗多年 德州保守派主教罕見遭免職

天主教德州泰勒教區主教史崔克蘭(右)2020年朝見教宗方濟各。(路透)

據華盛頓郵報報導，天主教德州 泰勒(Tyler)教區主教、也是國內保守派大將史崔克蘭(Joseph Strickland)因為不斷公開抨擊教宗方濟各 (Pope Francis)，11日遭梵諦岡(Vatican)免除主教職務，但教廷並未對外說明原因。

賓州維拉諾瓦大學(Villanova University)神學教授法吉歐利(Massimo Faggioli)對於史崔克蘭被免職，一點都不意外：「史崔克蘭對抗教宗所使用的內容和語詞，愈來愈極端。」並強調：「(免職)並非教宗對其敵人的個人報復。」

據了解，史崔克蘭因為不滿教宗倡導的環保、放寬移民、解決貧困以及接納女性和LGBTQ+族群等議題，多年來大肆攻擊教宗不遺餘力，今年八月，史崔克蘭親筆信函指控教宗將「邪惡和虛假的訊息」滲透至教會，甚至支持譴責教宗是「迷失方向的邪惡小丑」的影片。

然而史崔克蘭深受保守派信徒擁戴，免職消息傳出後，讓許多信徒感到「沮喪和錯愕」，紐約主教區神父穆雷(Gerald E. Murray)不滿表示：「對於欣賞史崔克斯主教積極且勇敢捍衛天主教教義的教徒們，很難接受免職是合理決定。」

聖母大學(University of Notre Dame)現代天主教歷史學者麥格維(John McGreevy)指出，過去少有免職主教的個案，但若放任史崔克蘭繼續攻擊教宗，可能導致教廷分裂：「我將史崔克蘭類比為右派政治民粹主義的領袖，對其專業持懷疑態度，不願服從現有架構，透過特定媒體例如社交平台，另闢獨立的權威基礎。」

同時法吉歐利也認為，天主教右派崛起現象不會因史崔克蘭離職而結束，因為「國內天主教會其他地方也有相同問題」。

根據梵蒂岡公布的會議紀錄，透露教宗對美國保守派團體的看法：「你所說的那些封閉的美國團體正在孤立自己。」並強調：「他們不是依循教義生活，不是依循會開花結果的真正教義生活，而是依循意識形態生活。」