我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

20個不可不知的英文縮寫╱LOL=大笑 JK=開玩笑 不知就落伍

卡債超過5000元？這5招教你「快速清償」

華郵：川普再當選計畫報復叛徒 這些人被點名

編譯潘勛／綜合6日電
華盛頓郵報報導，川普及其盟友已開始籌畫一旦二度當選總統，就職日起就會動用聯邦政府來處罰批評他的人及反對者。(Getty Images)
華盛頓郵報報導，川普及其盟友已開始籌畫一旦二度當選總統，就職日起就會動用聯邦政府來處罰批評他的人及反對者。(Getty Images)

華盛頓郵報6日報導，川普及其盟友已開始籌算特定計畫，一旦他二度當選總統，班師回朝，就職日起動用聯邦政府來處罰批評他的人及反對者，部署軍隊對付民間示威；他第一次擔任總統起用的官員而最近批判他的人，如前幕僚長凱利(John Kelly)、司法部長巴維理(William Barr)及前參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)，統統跑不掉。

華盛頓郵報報導，川普已點名他想調查或起訴的人，而由盟友起草計畫，可能在就職日就援引「叛亂法」(Insurrection Act)，部署軍隊對付民間示威。

消息人士指出，近幾個月川普對其顧問及朋友說，他打算下令司法部，偵辦第一次當總統時任命而這段期間膽敢批評他的人，此外還談到起訴聯邦調查局(FBI)及司法部官員。

川普公開矢言，會任命特別檢察官「追躡」拜登總統及其家族；川普多次指控他們貪腐，但提不出證據來佐證。

知情人士透露給華郵，且華郵審核過川普核心圈內部通訊，證實這些計畫很多方面外包給華府右翼智庫聯盟「2025專案」(Project 2025)去做；這個聯盟在設想計畫，包括起草行政命令，包括依叛亂法在國內部署軍隊；該1871年更新的法條容許總統得以在國內部署軍隊來執法。

川普選戰陣營發言人史蒂芬‧張(Steven Cheung)拒絕回答這些川普及盟友討論中的行動，只表示川普專心致志於擊潰共和黨內初選對手，進而擊敗「奸狡的拜登」；川普向來支持法律與秩序，捍衛憲法。

華盛頓郵報報導，川普及其盟友已開始籌畫一旦二度當選總統，就職日起就會動用聯邦政府...
華盛頓郵報報導，川普及其盟友已開始籌畫一旦二度當選總統，就職日起就會動用聯邦政府來處罰批評他的人及反對者。(歐新社)

川普 司法部 拜登

上一則

阿拉巴馬州牧師市長之死 輿論譴責媒體暴力

下一則

力保預算 葉倫：國稅局無紙化開跑

延伸閱讀

華郵：川普若再當選 謀畫援引叛亂法報復密利等「叛徒」

華郵：川普若再當選 謀畫援引叛亂法報復密利等「叛徒」
川普卸任總統後財富暴增5億美元 原來是這樣來的

川普卸任總統後財富暴增5億美元 原來是這樣來的
川普出庭喊「審理不公」 法官怒嗆：這裡非政治秀場

川普出庭喊「審理不公」 法官怒嗆：這裡非政治秀場
華郵：川普一夥計畫二次當選後報復叛徒及反對者 用軍隊鎮壓民眾示威

華郵：川普一夥計畫二次當選後報復叛徒及反對者 用軍隊鎮壓民眾示威

熱門新聞

肇事國籍女司機葉婷已逃回中國。(截取自電視台KIRO 7影片)

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

2023-11-01 15:59
派翠克‧戴。(布魯姆郡警長辦公室發布)

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

2023-11-01 10:36
男子貼出套餐影片，卻被質疑點購菜單上最貴品項。（取自TikTok）

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

2023-11-06 14:37
日光節約時間5日凌晨2時結束，一年更動兩次時間的初期會讓人不適應，也再度引發是否有必要繼續實施的辯論。(美聯社)

今晚睡覺前 時鐘撥慢1小時…日光節約時間結束了

2023-11-05 00:59
什麼是「炒飯症候群(fried rice syndrome)」？（Pexels）

快看世界／吃剩飯後身亡 「炒飯症候群」再引熱議

2023-11-01 15:29
TikTok一位用戶聲稱他發現一招能破解酒店保險箱密碼。(截取自TikTok@Leo Lenier)

還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧

2023-11-03 13:53

超人氣

更多 >
芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺

芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺
時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年

時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年
女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證

女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證
延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品

延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品
米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選