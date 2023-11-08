華郵：川普再當選計畫報復叛徒 這些人被點名

華盛頓郵報報導，川普及其盟友已開始籌畫一旦二度當選總統，就職日起就會動用聯邦政府來處罰批評他的人及反對者。(Getty Images)

華盛頓郵報6日報導，川普 及其盟友已開始籌算特定計畫，一旦他二度當選總統，班師回朝，就職日起動用聯邦政府來處罰批評他的人及反對者，部署軍隊對付民間示威；他第一次擔任總統起用的官員而最近批判他的人，如前幕僚長凱利(John Kelly)、司法部 長巴維理(William Barr)及前參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)，統統跑不掉。

華盛頓郵報報導，川普已點名他想調查或起訴的人，而由盟友起草計畫，可能在就職日就援引「叛亂法」(Insurrection Act)，部署軍隊對付民間示威。

消息人士指出，近幾個月川普對其顧問及朋友說，他打算下令司法部，偵辦第一次當總統時任命而這段期間膽敢批評他的人，此外還談到起訴聯邦調查局(FBI)及司法部官員。

川普公開矢言，會任命特別檢察官「追躡」拜登 總統及其家族；川普多次指控他們貪腐，但提不出證據來佐證。

知情人士透露給華郵，且華郵審核過川普核心圈內部通訊，證實這些計畫很多方面外包給華府右翼智庫聯盟「2025專案」(Project 2025)去做；這個聯盟在設想計畫，包括起草行政命令，包括依叛亂法在國內部署軍隊；該1871年更新的法條容許總統得以在國內部署軍隊來執法。