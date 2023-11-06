我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森挨批暗地角逐大位 沒膽子明說

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

制服含甲醛有毒 美航4空服員告服裝公司獲賠100萬

編譯廖振堯／綜合5日電
美國航空2016年為空服員換裝新制服，沒想到制服布料中的殘留化學物質造成需多人身體嚴重不適。四名美航空服員因此提告服裝廠商，獲賠100多萬元。(取自American Airlines官網)
美國航空2016年為空服員換裝新制服，沒想到制服布料中的殘留化學物質造成需多人身體嚴重不適。四名美航空服員因此提告服裝廠商，獲賠100多萬元。(取自American Airlines官網)

加州陪審團最近裁定服裝公司「Twin Hill Acquisition Co」賠償四名美國航空(American Airlines)空服員100多萬元，因其生產的制服殘留化學物質導致皮膚起疹、頭痛和呼吸問題等多種健康狀況。

美聯社報導，美國航空2016年為空服員換裝嶄新制服，然而投訴隨即接踵而至，隔年一群空服員提起集體訴訟。

駐洛杉磯、有37年資歷的空服員西爾弗-查蘭(Silver-Charan)表示穿過新制服的隔天眼睛就會完全腫脹，看起來像是打完拳擊比賽一樣，「我無法呼吸，常常覺得自己快要在工作時昏倒。某天我下班回家時，我丈夫帶我去急診室。」

但她也說，美國航空讓空服員可以選擇穿舊制服，甚至可以在梅西(Macy's)或JC潘尼(JCPenney)等百貨公司挑選一套服裝。

訴訟中，空服員聲稱這些制服含有微量甲醛、甲苯和其他影響健康的有毒化學物質。多年來，含甲醛的樹脂一直被用於紡織品中，以保持衣服不會起皺並延長其使用壽命。

陪審團裁定，Twin Hill提供的制服是「造成空服員傷害的重要因素」，且該公司知道服裝中含有化學物質，而且在大量投訴湧入時並未召回服裝。

國會研究人員2010年的一項報告指出衣服中的甲醛含量通常極低，但有些消費者還是會出現過敏反應，包括起疹、水泡、皮膚發癢或灼熱；新衣服洗過再穿有助去除過敏，但並非總是有效。

陪審團裁定，西爾弗-查蘭獲賠32萬元以彌補收入和健康損失，另一名情況更嚴重的空服員獲75萬元賠償；另兩名問題較輕的原告分別獲賠1萬和5000元。

此判決可能只是一個開端，因本案辯護律師還代表其他400多名空服員，對Twin Hill提出同樣指控。美國航空已終止與Twin Hill的合約。

過敏 加州 梅西

上一則

華盛頓州塔科馬市發生槍擊事件 致2死3傷

下一則

民調：56%成年人支持槍制管制應更嚴格

延伸閱讀

沒提供輪椅 要求身障客「爬下飛機」 加航道歉：賠償機票兌換券

沒提供輪椅 要求身障客「爬下飛機」 加航道歉：賠償機票兌換券
孟山都再敗訴 加州男控除草劑致癌 獲賠3.32億

孟山都再敗訴 加州男控除草劑致癌 獲賠3.32億
空服員揭商務艙旅客分「3等級」 網一看服務驚：果然錢多的是老大

空服員揭商務艙旅客分「3等級」 網一看服務驚：果然錢多的是老大
班機座位髒得不敢坐 該如何處理？

班機座位髒得不敢坐 該如何處理？

熱門新聞

肇事國籍女司機葉婷已逃回中國。(截取自電視台KIRO 7影片)

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

2023-11-01 15:59
派翠克‧戴。(布魯姆郡警長辦公室發布)

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

2023-11-01 10:36
日光節約時間5日凌晨2時結束，一年更動兩次時間的初期會讓人不適應，也再度引發是否有必要繼續實施的辯論。(美聯社)

今晚睡覺前 時鐘撥慢1小時…日光節約時間結束了

2023-11-05 00:59
TikTok一位用戶聲稱他發現一招能破解酒店保險箱密碼。(截取自TikTok@Leo Lenier)

還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧

2023-11-03 13:53
什麼是「炒飯症候群(fried rice syndrome)」？（Pexels）

快看世界／吃剩飯後身亡 「炒飯症候群」再引熱議

2023-11-01 15:29
查克柏格在IG上貼出他剛動完膝蓋韌帶手術的照片。 （取材自IG）

練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫

2023-11-04 07:18

超人氣

更多 >
2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄
與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」
撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」

撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」
31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春
唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光

唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光