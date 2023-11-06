制服含甲醛有毒 美航4空服員告服裝公司獲賠100萬

美國航空2016年為空服員換裝新制服，沒想到制服布料中的殘留化學物質造成需多人身體嚴重不適。四名美航空服員因此提告服裝廠商，獲賠100多萬元。(取自American Airlines官網)

加州 陪審團最近裁定服裝公司「Twin Hill Acquisition Co」賠償四名美國航空(American Airlines)空服員100多萬元，因其生產的制服殘留化學物質導致皮膚起疹、頭痛和呼吸問題等多種健康狀況。

美聯社報導，美國航空2016年為空服員換裝嶄新制服，然而投訴隨即接踵而至，隔年一群空服員提起集體訴訟。

駐洛杉磯、有37年資歷的空服員西爾弗-查蘭(Silver-Charan)表示穿過新制服的隔天眼睛就會完全腫脹，看起來像是打完拳擊比賽一樣，「我無法呼吸，常常覺得自己快要在工作時昏倒。某天我下班回家時，我丈夫帶我去急診室。」

但她也說，美國航空讓空服員可以選擇穿舊制服，甚至可以在梅西 (Macy's)或JC潘尼(JCPenney)等百貨公司挑選一套服裝。

訴訟中，空服員聲稱這些制服含有微量甲醛、甲苯和其他影響健康的有毒化學物質。多年來，含甲醛的樹脂一直被用於紡織品中，以保持衣服不會起皺並延長其使用壽命。

陪審團裁定，Twin Hill提供的制服是「造成空服員傷害的重要因素」，且該公司知道服裝中含有化學物質，而且在大量投訴湧入時並未召回服裝。

國會研究人員2010年的一項報告指出衣服中的甲醛含量通常極低，但有些消費者還是會出現過敏 反應，包括起疹、水泡、皮膚發癢或灼熱；新衣服洗過再穿有助去除過敏，但並非總是有效。

陪審團裁定，西爾弗-查蘭獲賠32萬元以彌補收入和健康損失，另一名情況更嚴重的空服員獲75萬元賠償；另兩名問題較輕的原告分別獲賠1萬和5000元。

此判決可能只是一個開端，因本案辯護律師還代表其他400多名空服員，對Twin Hill提出同樣指控。美國航空已終止與Twin Hill的合約。