RISC-V晶片開源技術未納「涉華禁令」恐影響國安 18議員關切

18名國會議員擔憂RISC-V是美國對中國高端科技禁令的漏網之魚，中國業者把它納入產品製程，恐怕對美國國家安全構成威脅。(美聯社)

RISC-V開源技術對於晶片設計至關重要，甚至可能影響國家安全，美中大廠都採用，卻不在美國對中國的出口管制之列，18名國會議員因此聯名致函商務部 ，向拜登 政府表達關切。

RISC-V精簡指令集技術源自2010年柏克萊加州大學發起的「開源軟體」運動，允許任何人設計、製造、銷售而不必付專利費，應用範圍極廣，可用於智慧型手機的重要晶片和人工智能的高端處理器。

這個技術好用又免費，直接和英國安姆公司(Arm Holdings)和英特爾的專利技術競爭，美國科技大廠如高通和谷歌母公司Alphabet紛紛採用，同時也有愈來愈多中國科技公司採用。

路透上月曾報導，四名國會領袖說，RISC-V是美國對中國高端科技禁令的漏網之魚，中國業者把它納入產品製程，恐怕對美國國家安全構成威脅。

如今，對RISC-V技術流入中國表示憂慮的國會議員增為18人，包括五名民主黨 議員。他們寫信質問拜登政府，有何辦法防止中國達成RISC-V科技的霸主地位，進而藉此優勢槓桿創造出不利美國國家與經濟安全的局面？

這18人包括眾院中國委員會的共和黨籍主席和民主黨資深議員，以及新澤西、佛州、密西根和印第安納州的民主黨議員。他們致函拜登政府，質問要如何運用拜登已簽署實施的行政命令，規定美國公司在和中國企業合作開發、運用RISC-V技術前，須先取得出口許可？

他們在信中指出，RISC-V開源技作，對美國半導體業的提升與發展，確實會帶來很大的利益，但是，這點要符合下列條件能實現：參與者的唯一目的是改進RISC-V技術，而不是幫助中國達成其技術目標與地緣政治利益。

商務部發言人說，雷蒙多部長已收到該信，會透過適當管道回覆。