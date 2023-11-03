我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州全保公開登記啟動 新計畫保費、自付額降低

民眾踴躍紀念李克強 CNN：藉機表達對習近平的不滿

RISC-V晶片開源技術未納「涉華禁令」恐影響國安 18議員關切

記者張聲肇／綜合報導
18名國會議員擔憂RISC-V是美國對中國高端科技禁令的漏網之魚，中國業者把它納入產品製程，恐怕對美國國家安全構成威脅。(美聯社)
18名國會議員擔憂RISC-V是美國對中國高端科技禁令的漏網之魚，中國業者把它納入產品製程，恐怕對美國國家安全構成威脅。(美聯社)

RISC-V開源技術對於晶片設計至關重要，甚至可能影響國家安全，美中大廠都採用，卻不在美國對中國的出口管制之列，18名國會議員因此聯名致函商務部，向拜登政府表達關切。

RISC-V精簡指令集技術源自2010年柏克萊加州大學發起的「開源軟體」運動，允許任何人設計、製造、銷售而不必付專利費，應用範圍極廣，可用於智慧型手機的重要晶片和人工智能的高端處理器。

這個技術好用又免費，直接和英國安姆公司(Arm Holdings)和英特爾的專利技術競爭，美國科技大廠如高通和谷歌母公司Alphabet紛紛採用，同時也有愈來愈多中國科技公司採用。

路透上月曾報導，四名國會領袖說，RISC-V是美國對中國高端科技禁令的漏網之魚，中國業者把它納入產品製程，恐怕對美國國家安全構成威脅。

如今，對RISC-V技術流入中國表示憂慮的國會議員增為18人，包括五名民主黨議員。他們寫信質問拜登政府，有何辦法防止中國達成RISC-V科技的霸主地位，進而藉此優勢槓桿創造出不利美國國家與經濟安全的局面？

這18人包括眾院中國委員會的共和黨籍主席和民主黨資深議員，以及新澤西、佛州、密西根和印第安納州的民主黨議員。他們致函拜登政府，質問要如何運用拜登已簽署實施的行政命令，規定美國公司在和中國企業合作開發、運用RISC-V技術前，須先取得出口許可？

他們在信中指出，RISC-V開源技作，對美國半導體業的提升與發展，確實會帶來很大的利益，但是，這點要符合下列條件能實現：參與者的唯一目的是改進RISC-V技術，而不是幫助中國達成其技術目標與地緣政治利益。

商務部發言人說，雷蒙多部長已收到該信，會透過適當管道回覆。

拜登 民主黨 商務部

上一則

新機中國銷量不佳、面臨華為競爭威脅…蘋果執行長庫克這麼說

下一則

塔伯維爾杯葛下 參院通過任命案 參謀首長聯席會迎女成員

延伸閱讀

前美情報官員：中方比美方更需要拜習會

前美情報官員：中方比美方更需要拜習會
營造拜習會晤氛圍？ 美中氣候特使本周在加州碰面

營造拜習會晤氛圍？ 美中氣候特使本周在加州碰面
聯邦檢察官：中國試圖影響加州選舉

聯邦檢察官：中國試圖影響加州選舉
以哈衝突延燒 遭台下民眾嗆聲立即停火 拜登：應「暫停」衝突撤離人質

以哈衝突延燒 遭台下民眾嗆聲立即停火 拜登：應「暫停」衝突撤離人質

熱門新聞

劉憶佳(左)、張凱西(右)在德國天鵝堡被波林(中)推下深谷，其中劉憶佳不幸遇難。(本報檔案照片)

華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺

2023-10-26 16:14
派翠克‧戴。(布魯姆郡警長辦公室發布)

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

2023-11-01 10:36
肇事國籍女司機葉婷已逃回中國。(截取自電視台KIRO 7影片)

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

2023-11-01 15:59
警方公布兇嫌為軍人出身、擁有武器訓練證照的卡德。(Getty Images)

18死13傷 緬因槍擊兇嫌是專業武器教練 棄作案車輛在逃

2023-10-26 10:15
科羅拉多州阿斯本(Aspen)一所酒店廚房闖入一隻熊，襲擊保安。（截取自酒店監控錄像）

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

2023-10-27 13:54
執法人員26日在通往緬因州槍案兇嫌卡德的住家的道路上戒備。（Getty Images）

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

2023-10-26 22:48

超人氣

更多 >
李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀

李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀
逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運

逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運
還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長
深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼

深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼
苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺

苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺