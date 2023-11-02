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全美家庭收入中位數連3年倒退 去年跌到7.5萬元

編譯陳韻涵／綜合報導
人口普查局數據顯示，全美家庭收入中位數去年下滑至7萬4580元，是第三年倒退；17個家庭平均收入下滑的州都集中在中西部與東北部。圖為加州民眾遊行要求提高工資。(路透)
人口普查局數據顯示，全美家庭收入中位數去年下滑至7萬4580元，是第三年倒退；17個家庭平均收入下滑的州都集中在中西部與東北部。圖為加州民眾遊行要求提高工資。(路透)

美國人口普查局(U.S. Census Bureau)數據顯示，全美家庭收入中位數去年下滑2.3%至7萬4580元，這是家庭年收入第三年倒退；同時，17個家庭平均收入下滑的州都集中在中西部與東北部，包括選情搖擺的密西根州、俄亥俄州與賓州。

人口普查局數據顯示，全美家庭收入中位數去年下滑至7萬4580元，是第三年倒退；1...
人口普查局數據顯示，全美家庭收入中位數去年下滑至7萬4580元，是第三年倒退；17個家庭平均收入下滑的州都集中在中西部與東北部。(路透)

去年薪資下跌的許多州，其人口以長者為主，如新罕布夏州去年家庭收入減少的20%居民年紀超過65歲，高於全美平均的17%。

另有29州的家庭收入變動不足以對數據造成重大影響，僅五州的家庭收入顯著成長。

新冠肺炎疫情之後，經濟強勁復甦，但人們對景氣的最直接感受便是收入，而後者卻無感。

美國家庭曾享受疫情紓困金、刺激經濟的聯邦措施和高額幼童減稅額，如今不僅前述福利終止，還出現高通膨；目前通膨趨緩，但影響仍存。

市場調查機構「晨間諮詢公司」(Morning Consult)資深經濟學者惠勒(Jesse Wheeler)表示，「消費者的情緒仍低落，逼近避疫的情況。」

中西部與東北部的家庭收入縮水，可能受到通膨抵銷或超越薪資成長、工作性質的複雜程度和人口結構影響，例如長者更容易受到通膨影響，畢竟他們仰賴固定收入度日。

雖然社會安全局每年因應通膨調整福利金，但批評者表示，生活費上漲的速度往往快過津貼調整。65歲以上長者2022年的貧窮率為增至14.1%，比2021年增加三個百分點。

疫情 福利 紓困金

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