全國房地產商協會哄抬佣金 判賠18億 恐顛覆數十年舊規
密蘇里州西區聯邦地區法院陪審團31日裁定，全國房地產商協會(National Association of Realtors)與數家大型房地產經紀公司串通哄抬房屋銷售佣金，導致消費者開銷增加，必須賠償18億元；華爾街日報分析，不論房價如何飆漲，房仲抽成比率均固定不變，佣金收入屢創新高，而這個判例可能顛覆房地產業沿用數十年的舊規。
房仲佣金爭議引發兩起反托拉斯訴訟，31日的判例是其中之一。兩起訴訟提告理由都是房地產業者涉嫌不公平手段，讓消費者無法降低買房開銷，其實隨著網路科技發展，如今許多買房民眾都是自行上網搜尋。
聯邦陪審團討論僅數小時便做出裁決，判決宣布之後，原告委任律師彼此握手、擁抱。
休士頓房地產仲介賴平(Sissy Lappin)說：「這對房地產仲介來說是當頭棒喝。」她指出，房地產業可能因為這個判決而改變，今後越來越多買房民眾及賣房民眾，可能將省去雇用仲介的環節。
身為全美勢力最龐大遊說團體之一的全國房地產商協會，這個判例是迄今遭遇訴訟的最大挫敗。根據統計，全美約有160萬間房地產商。全國房地產商協會發言人說，打算對於判決提出上訴。
同列被告的還有美國家庭服務公司(HomeServices of America)、凱勒威廉姆斯房地產經濟公司(Keller Williams Realty)。美國家庭服務公司是股神巴菲特(Warren Buffett)波克夏投資公司(Berkshire Hathaway)的旗下機構。
另外兩家原本也在被告之列的房地產仲介商Anywhere Real Estate與Re/Max Holdings，開審前已提早一步達成和解，同意賠償合計將近1億4000萬元。
根據現行制度，民眾賣房子要讓仲介抽成，通常比率為房屋成交價的5%至6%之間，佣金則與買方仲介對分。
美國消費者聯盟(Consumer Federation of America)資深研究員布洛貝克(Stephen Brobeck)說，這是消費者的一大勝利，現行制度佣金無法協商，導致買房花費居高不下。
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