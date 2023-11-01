全國房地產商協會哄抬佣金 判賠18億 恐顛覆數十年舊規

密蘇里州西區聯邦地區法院陪審團31日裁定，全國房地產商協會與數家大型房地產經紀公司串通哄抬房屋銷售佣金，導致消費者開銷增加，必須賠償18億元。(美聯社)

密蘇里州西區聯邦地區法院陪審團31日裁定，全國房地產 商協會(National Association of Realtors)與數家大型房地產經紀公司串通哄抬房屋銷售佣金，導致消費者開銷增加，必須賠償18億元；華爾街 日報分析，不論房價如何飆漲，房仲抽成比率均固定不變，佣金收入屢創新高，而這個判例可能顛覆房地產業沿用數十年的舊規。

房仲佣金爭議引發兩起反托拉斯訴訟，31日的判例是其中之一。兩起訴訟提告理由都是房地產業者涉嫌不公平手段，讓消費者無法降低買房開銷，其實隨著網路科技發展，如今許多買房民眾都是自行上網搜尋。

聯邦陪審團討論僅數小時便做出裁決，判決宣布之後，原告委任律師彼此握手、擁抱。

休士頓房地產仲介賴平(Sissy Lappin)說：「這對房地產仲介來說是當頭棒喝。」她指出，房地產業可能因為這個判決而改變，今後越來越多買房民眾及賣房民眾，可能將省去雇用仲介的環節。

身為全美勢力最龐大遊說團體之一的全國房地產商協會，這個判例是迄今遭遇訴訟的最大挫敗。根據統計，全美約有160萬間房地產商。全國房地產商協會發言人說，打算對於判決提出上訴。

同列被告的還有美國家庭服務公司(HomeServices of America)、凱勒威廉姆斯房地產經濟公司(Keller Williams Realty)。美國家庭服務公司是股神巴菲特(Warren Buffett)波克夏 投資公司(Berkshire Hathaway)的旗下機構。

另外兩家原本也在被告之列的房地產仲介商Anywhere Real Estate與Re/Max Holdings，開審前已提早一步達成和解，同意賠償合計將近1億4000萬元。

根據現行制度，民眾賣房子要讓仲介抽成，通常比率為房屋成交價的5%至6%之間，佣金則與買方仲介對分。

美國消費者聯盟(Consumer Federation of America)資深研究員布洛貝克(Stephen Brobeck)說，這是消費者的一大勝利，現行制度佣金無法協商，導致買房花費居高不下。