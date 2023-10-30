熱食噴傷17人 百思買召回近100萬個壓力鍋

百思買(Best Buy)銷售的Insignia牌壓力鍋和內鍋，因為產品缺陷，可能導致熱食噴出、造成燒燙傷，而被召回。(美聯社)

電子產品零售業 者百思買(Best Buy)正召回近100萬個Insignia牌壓力鍋和內鍋，因為這些產品的缺陷，可能導致熱食噴出、進而造成燒燙傷。

根據聯邦消費者產品安全委員會(U.S. Consumer Product Safety Commission，CPSC)最新發布的通知，被點名召回的Insignia牌壓力鍋內鍋容量標記不正確，可能誤導消費者裝太滿，以致每當打開鍋蓋或者氣體洩出時，熱食和滾燙湯汁可能噴出。

截至目前為止，百思買已收到31起有關Insignia壓力鍋噴洩的事故報告，其中17起涉及燒燙傷，有些甚至是嚴重的二級燙傷。

目前被點名召回的93萬個Insignia多功能壓力鍋、以及可作為更新替換用的單獨內鍋，於2017年10月到今年 6月底在全美百思買實體門市、網站及亞馬遜 (Amazon )網站銷售。

消費者可查看型號，以確定家裡現的壓力鍋和內鍋是否有被點名召回，其容量為6夸脫(quart)和8夸脫，正面都有Insignia標誌；CPSC表示，如果發現這些產品，應立即停止使用，並可聯絡百思買免費更換內鍋和浮動鎖閥(floating locking valve)。

根據百思買官網，該公司不會在實體店面辦理壓力鍋退款或更換，消費者必須上網註冊，而且只限購買了被點名召回壓力鍋的消費者才有資格獲得退費或更換內鍋和零件。百思買也會直接通知購買了瑕疵壓力鍋的消費者。