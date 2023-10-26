糖尿病藥可減肥 醫：停藥恐復胖、血糖升高

糖尿病藥物胰妥讚(Ozempic)或Wegovy會降低使用者的食欲，但若突然停藥，先前的努力可能功虧一簣。(路透)

糖尿病 藥物胰妥讚(Ozempic)或Wegovy可調節血糖 和胰島素，還會降低食欲，使人更快有飽足感；由於其減肥效果明顯，愈來愈受歡迎。但是醫師表示，服用這些藥物的人若突然停藥，以前的成果可能很快消失。

食品暨藥物管理局(FDA)已連續數月將胰妥讚和Wegovy列入「短缺」狀態；另一種可減肥的糖尿病藥物Trulicity也在去年12月被列入「短缺」名單。

醫師表示，停用這些含有索馬魯肽(semaglutide)藥物，大腦和身體會發生的變化包括：血糖升高、食欲恢復、副作用消退等。

北卡羅來納大學醫學 院新陳代謝部主任黃珍妮(Janice Jin Hwang，音譯)表示，患者停用胰妥讚和Wegovy，可能會在約一周後注意到停藥的效果。

美國糖尿病協會科學醫療長加貝(Robert Gabbay)表示，突然停用索馬魯肽時，血液中的葡萄糖含量會激增；糖尿病患者可能出現視力模糊、疲勞、口渴和排尿過多等症狀；有些人可能會因過於疲憊、血糖飆升而被送到急診室；他們也更容易受到酵母菌或其他真菌感染的影響。

密西根醫學院代謝內分泌和糖尿病臨床副教授克拉夫森(Andrew Kraftson)表示，有患者在服藥後減掉約50磅，停藥一個月後，體重又增加了20磅。

克拉夫森說，索馬魯肽能模仿人體自然產生的腸道荷爾蒙類升糖素胜肽-1(GLP-1)，對人體發出吃飽信號，讓人和食物的關係「變得很淡泊」。若停藥，這些認知影響很快會消失，有些患者甚至只忘記服用一劑藥物，就變得更飢餓，「覺得食欲又回來了」。