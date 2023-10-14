綠野仙蹤紅寶石鞋被偷懸案 76歲竊賊18年後認罪

老牌女星朱蒂嘉蘭在1939年電影「綠野仙蹤」中穿的紅寶石鞋2005年遭竊，竊嫌13日認罪。(美聯社)

經典電影「綠野仙蹤」(The Wizard of Oz)女主角朱蒂嘉蘭(Judy Garland)片中所穿的紅寶石鞋從博物館 被偷走18年的懸案，13日終於畫下句點，76歲的男子馬丁(Terry Jon Martin)因年邁體衰，透過律師向法庭認罪。

律師德克瑞(Dane DeKrey)說，體弱多病的馬丁自知來日無多，「已走到人生終點的人，就不管那麼多，有話直說了」。

馬丁已於5月遭「偷竊藝術品重罪」起訴。

這雙電影道具鞋於2005年從朱蒂嘉蘭故鄉明尼蘇達州 大湍市以她為名的博物館中被偷走，聯邦調查局(FBI )2018年尋回失物，但一直未逮捕到竊賊。

直到今年5月，住在離大湍市不遠的馬丁被警方控偷竊罪名。德克瑞說，馬丁也許不太配合調查，「跟我卻很合作」。

檢方起訴書只有一頁，看不出警方是如何盯上馬丁的，媒體只看出一點端倪：他曾於1988年因收購贓物，遭法院定罪。

馬丁13日出庭後隨即獲釋，宣判時再出庭即可。

朱蒂嘉蘭在這部1939年的歌舞片中穿過好幾雙紅寶石鞋，據說現存四雙，每一雙都保了100萬元的產物險。聯邦檢察官在起訴書中說，涉及本案的那雙鞋市值350萬元。

失竊的鞋子是電影道具收藏家麥可蕭(Michael Shaw)借展的，卻被人爬窗入館，打破展示櫃後偷走。

FBI說，2017年有人向保險公司表示，可以幫忙找回失竊的道具鞋。該局在明尼亞波利斯市的臥底探員取回鞋子，目前仍由FBI保管。

明尼蘇達州聯邦法院首席法官席爾茲(Patrick Schiltz)尚未決定宣判日期。德克瑞說，類似案件，通常判八到十年監禁。

德克瑞說，「我的客戶病得不輕，得坐輪椅，還需要氧氣筒跟著」。當地WCCO電視台拍攝到的影片顯示，馬丁坐著輪椅，兩腿挾著氧氣筒，戴紙面具出庭。