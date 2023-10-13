挺巴勒斯坦抗議活動將登場 紐約、洛杉磯警方加強維安

全球挺巴勒斯坦人抗議活動預計將於明天登場，美國執法當局升級維安措施保護猶太 與穆斯林社群，但呼籲民眾繼續維持日常生活。

路透報導，在美國兩大人口最稠密的城市紐約與洛杉磯，警方表示他們將加強巡邏，尤其是在猶太教堂與猶太社區中心周圍，但有關當局堅稱他們沒有接獲任何確切或可信的威脅。

紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）今天在記者會上說：「大家沒有理由感到害怕。沒有人應該認為他們必須改變正常生活。」

紐約市 長亞當斯（Eric Adams）說，他的辦公室已指示紐約市警察「向學校與宗教場所提供更多資源，以確保安全無虞，且我們的城市仍是和平的地方」。猶太與穆斯林社群地點也將部署額外的警察巡邏隊。

加薩 走廊的哈瑪斯（Hamas）戰士7日突襲以色列南部，造成1300多名以色列人死亡，許多人遭挾持為人質，釀以色列史上死傷最慘重的巴勒斯坦攻擊後，近日的流血衝突加劇美國的安全隱憂，尤其是擔心可能爆發反猶太主義與仇視伊斯蘭教的暴力事件。

加薩衛生官員表示，以色列武裝部隊為了回應哈瑪斯攻擊，對加薩展開猛烈空中轟炸行動，在這個巴勒斯坦沿岸飛地造成至少1500人死亡、6600人受傷。

前哈瑪斯領導人馬夏艾（Khaled Meshaal）呼籲穆斯林世界明天舉行抗議活動力挺巴勒斯坦人，這個訊息在社群媒體上擴大開來，呼籲代表加薩人進行一天的抵抗。

紐約市官員說，時報廣場（Times Square）明天預計將舉行至少1場大型示威，他們正在為抗議活動做準備。

紐約市警局巡邏長切爾（John Chell）跟記者說：「紐約市警察局每一位成員都將做好準備，明天將穿上制服。我們不會容忍任何仇恨、任何失序行為，騷亂很快就會被平息，我們將做好準備。」

洛杉磯警察局發聲明表示，「在這個難以想像的時期」，警方將在猶太與穆斯林社區部署較多警力。

聯邦執法機構也提高戒備。聯邦調查局（FBI）在聲明中說：「FBI得知有關號召在10月13日星期五採取全球行動的公開報導，這可能會導致美國各地社群發生示威活動。FBI敦促民眾保持警戒。」