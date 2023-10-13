冤獄30年 強暴、盜竊犯DNA檢測還清白

冤獄超過30年的奧克拉荷馬州男子洛特，2018年獲准出獄。興高采烈的他和兩名當年仍在襁褓中的女兒一起步出法院。日前法官終於撤銷他的所有罪名。(美聯社)

1987年因性侵 和入室盜竊罪被判刑入獄30年的奧克拉荷馬州 男子洛特(Perry Lott)，多年來始終堅稱自己無罪。直到近年經DNA 檢測，證明他並未犯罪，10日終於獲判無罪，還他清白。

龐托托克郡(Pontotoc County)地區法官凱辛格(Steven Kessinger)發布最終命令，撤銷對洛特的定罪並永久駁回全案。

61歲的洛特說，「我從未失去希望；即使漫漫35年後，我仍相信真相將贏得勝利」。

2018年首次DNA測試結果出爐，洛特獲准出獄，但並未被判無罪。洛特與當時地方檢察官史密斯(Paul Smith)達成協議，縮短刑期，提早出獄。但史密斯表示，DNA證據尚未完全排除洛特的嫌疑。

今年稍早，協助洛特的非營利組織「清白專案」(Innocence Project)聯繫去年底新當選的地方檢察官約翰森(Erik Johnson)，約翰森審查全案後支持撤銷定罪。

清白專案資深律師蘇丹(Adnan Sultan)說，五年前，所有證據都顯示洛特是無辜的，但他卻被剝奪正義，感謝約翰森檢察官糾正錯誤。

清白專案稱，倖存的被害人2014年告訴一名調查員，她可能認錯了人，並無任何原因讓她指認洛特襲擊；清白專案說，目擊證人認錯往往是錯誤定罪的主因。該組織經手的245件無罪釋放和提早釋放案例中，64%是因為目擊者認錯人造成誤判。

清白專案聯合創辦人謝克(Barry Scheck)說，洛特的無罪證據無可挑剔，史密斯不接受是誤判。

奧州法律規定，必須先撤銷罪名，被誤判的人才能向州府尋求最高17萬5000元的賠償。

新近另有其他服刑多年後被無罪釋放的案例。上個月，一名因綁架性侵和搶劫而入獄28年的加州男子被宣告無罪獲釋，另一紐約男子1976年被判性侵罪47年後也被無罪釋放。