哈佛學生挺巴勒斯坦 投資大老要求校方公開名單以拒聘

以色列 與巴勒斯坦 激進組織哈瑪斯開戰後,哈佛大學 的數十個學生團體發表公開信,主張以色列政府要為中東地區上演的暴力事件負起「全部責任」。億萬富豪暨避險基金大老艾克曼(Bill Ackman)呼籲校方公布這些團體成員學生姓名,以免他跟其他企業執行長不慎聘用這些學生。

哈佛大學卅多個學生團體發布聲明,稱哈瑪斯發動攻擊並非無緣無故,而是因以色列政府數十年來持續強占巴勒斯坦人土地,以方該為近日爆發的衝突負全部責任,並稱以色列政府為「種族隔離政權」,讓巴人被迫承擔以國暴行帶來的全部衝擊。

然而,這篇聲明引發的反彈聲浪實在太大,連署團體名單後來被刪掉了。哈佛巴勒斯坦團結委員會(Harvard Palestine Solidarity Committee)在IG貼文表示,這麼做是「為了保護受影響學生的安全」。

商業內幕報導,政治學者兼全球政治風險諮詢公司歐亞集團(Eurasia Group)總裁布雷默(Ian Bremmer)在社群媒體平台「X」(前身為推特)評論了此事。艾克曼則加以引述與寫道,哈佛大學有團體發出公開信,把「哈瑪斯令人髮指的行徑」全部歸咎以色列,一些執行長就問他,哈佛是否會公開每個參與連署團體的成員名單,「從而確保我們都不會在不經意間雇用了他們的任何一位成員」。

艾克曼指出,「實際上,如果這些學生團體成員支持他們公布的信件,簽署者的名字就應該公諸於眾,讓他們的觀點廣為人知。發布支持恐怖分子行為的聲明時,人們不應該躲在團體的盾牌後面」。

I have been asked by a number of CEOs if @harvard would release a list of the members of each of the Harvard organizations that have issued the letter assigning sole responsibility for Hamas’ heinous acts to Israel, so as to insure that none of us inadvertently hire any of their… https://t.co/7kzGOAGwp9