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哈佛學生挺巴勒斯坦 投資大老要求校方公開名單以拒聘

編譯周辰陽／即時報導
哈佛大學數十個學生團體發表公開信，主張以色列政府要為中東暴力事件負起「全部責任」。（路透）
哈佛大學數十個學生團體發表公開信，主張以色列政府要為中東暴力事件負起「全部責任」。（路透）

以色列巴勒斯坦激進組織哈瑪斯開戰後，哈佛大學的數十個學生團體發表公開信，主張以色列政府要為中東地區上演的暴力事件負起「全部責任」。億萬富豪暨避險基金大老艾克曼（Bill Ackman）呼籲校方公布這些團體成員學生姓名，以免他跟其他企業執行長不慎聘用這些學生。

哈佛大學卅多個學生團體發布聲明，稱哈瑪斯發動攻擊並非無緣無故，而是因以色列政府數十年來持續強占巴勒斯坦人土地，以方該為近日爆發的衝突負全部責任，並稱以色列政府為「種族隔離政權」，讓巴人被迫承擔以國暴行帶來的全部衝擊。

然而，這篇聲明引發的反彈聲浪實在太大，連署團體名單後來被刪掉了。哈佛巴勒斯坦團結委員會（Harvard Palestine Solidarity Committee）在IG貼文表示，這麼做是「為了保護受影響學生的安全」。

商業內幕報導，政治學者兼全球政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）總裁布雷默（Ian Bremmer）在社群媒體平台「X」（前身為推特）評論了此事。艾克曼則加以引述與寫道，哈佛大學有團體發出公開信，把「哈瑪斯令人髮指的行徑」全部歸咎以色列，一些執行長就問他，哈佛是否會公開每個參與連署團體的成員名單，「從而確保我們都不會在不經意間雇用了他們的任何一位成員」。

艾克曼指出，「實際上，如果這些學生團體成員支持他們公布的信件，簽署者的名字就應該公諸於眾，讓他們的觀點廣為人知。發布支持恐怖分子行為的聲明時，人們不應該躲在團體的盾牌後面」。

商業內幕指出，「X」用戶對艾克曼要求公開學生姓名的看法反應不一，有些執行長回文表達了贊同，但也有些人認為大學生因為身為團體成員就被指名道姓也不公平，畢竟他們可能不同意該篇聲明。艾克曼拒絕向商業內幕發表評論，哈佛大學和哈佛巴勒斯坦團結委員會沒有回應置評請求。

以色列 巴勒斯坦 哈佛大學

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