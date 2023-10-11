我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山開唱 歌手陳奕迅吐槽「處處喪屍」惹議

美明年起加速提供「電動車減稅」優惠 但設定若干條件

俄勒岡州退44%州稅 最高可得4萬多 中位數約980元

記者顏伶如／綜合報導
俄勒岡州財政廳9日宣布，州民將獲得2022報稅年度44.28%退稅，幅度創下歷年新高。圖為俄勒岡州州議會。(美聯社)
俄勒岡州財政廳9日宣布，州民將獲得2022報稅年度44.28%退稅，幅度創下歷年新高。圖為俄勒岡州州議會。(美聯社)

俄勒岡州1979年推出獨創全國的「百分之二退稅法」(Two percent kicker law)，州政府實際稅收收入超過財政單位預估的2%時，稅收盈餘就要退還納稅人。俄勒岡州財政廳9日宣布，州民將獲得2022報稅年度44.28%退稅，幅度創下歷年新高。

據估計，俄勒岡州納稅人可領退稅中位數約980元，位居繳稅排行榜最頂端1%的州民可領4萬4000多元，繳稅金額最低的20%納稅人則領大約60元。

財政官員說，這次退稅幾乎是之前根據「百分之二退稅法」發放最高退稅金額的三倍，顯示俄勒岡州走出疫情陰影後，面臨通膨與工資調高考驗時，經濟表現依然蒸蒸日上。

州政府發放的退稅將在民眾明春申報2023年個人所得稅時，以退稅方式扣抵。

俄勒岡州財政廳官員今年8月表示，2022報稅年度將發出的退稅金額將創歷年新高，約有56億元。財政廳官員9日公布更新後的最終版退稅總額則為56億1000萬元。

俄勒岡經濟分析辦公室(Oregon Office of Economic Analysis)指出，州民可領的退稅中位數約980元，2022報稅年度繳稅排行榜位居最前端1%的繳稅大戶可領4萬4000多元以上，在繳稅排行榜繳稅最低的20%納稅人可領大約60元。

納稅人如果積欠州政府其他稅款，可用這筆退稅直接繳交，或用這筆退稅支付兒女撫養費、法院罰款、學貸等。納稅人還可以把整筆退稅捐給俄勒岡州學校基金(Oregon State School Fund)，做為幼稚園至12年級(K-12)公立教育經費，也可以把所有退稅或部分退稅捐給29個州政府核准的慈善機構。

退稅 俄勒岡州 報稅

上一則

勁球頭獎又落空 獎金攀至17.3億

下一則

以哈戰起 亞伯拉罕協議推手庫許納與沙國關係遭質疑

延伸閱讀

全美唯一特例 俄勒岡州退還44%州稅 中位數拿980元

全美唯一特例 俄勒岡州退還44%州稅 中位數拿980元
加州Q2稅收585億 占全國15%奪冠

加州Q2稅收585億 占全國15%奪冠
「穿過住宅房頂」小型飛機俄勒岡州墜毀 2死1重傷

「穿過住宅房頂」小型飛機俄勒岡州墜毀 2死1重傷
新州最大州府勞工工會 與州長達協議

新州最大州府勞工工會 與州長達協議

熱門新聞

美國網路論壇近日瘋傳一支影片，可見到30歲女子皮尼克斯對著一群德國遊客咆哮「他X的滾出我們國家」。NBC新聞報導，皮尼克斯已經遭到任職德Capital Rx公司開除。照片翻攝：Reddit

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

2023-10-06 12:59
35個哈佛大學學生組織發表聯合聲明，指以色列必須對於哈瑪斯的血腥攻擊負起全部責任。圖為哈佛大學。(Getty Images)

哈佛大學35個挺巴勒斯坦學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

2023-10-09 17:15
美國華盛頓特區一間藥妝店，遭45名未成年小偷行搶，店內幾乎被洗劫一空。（翻攝自X @martytaka777）

45名少年囂張搶光貨架、賣贓物 店家遭「零元購」只能認賠

2023-10-06 19:09
前總統川普(中)2017年接見俄羅斯駐美大使基斯里亞(右)以及俄羅斯外長拉夫洛夫。(美聯社)

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

2023-10-09 11:16
。(Getty Images)

放棄美國國籍手續費調價 國務院面臨聯合訴訟索差額

2023-10-04 12:09
前總統川普5日告訴福斯新聞他不排除接受擔任短期的眾院議長。圖為川普4日到紐約法院聽審。(路透)

改口？ 川普：願意暫時擔任眾院議長 直到新人選產生

2023-10-05 21:55

超人氣

更多 >
醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案
同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議
洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃
中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人
紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論