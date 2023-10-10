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芝加哥一夜近千候鳥迎頭撞 玻璃大樓燈火通明挨批

中央社／芝加哥9日綜合外電報導

芝加哥上週因氣候因素出現大量南飛候鳥，當地知名麥考米克會展中心一天內有多達964隻鳥迎頭撞上這棟玻璃帷幕大樓而送命。專家呼籲這類建築在候鳥遷徙季關閉晚間燈光。

全國公共電台（NPR）網站報導，芝加哥菲爾德博物館（Field Museum）的保育生態學家斯多士（Douglas Stotz）表示，4日晚間是芝加哥過去一世紀以來出現過最大規模的候鳥夜間遷徙。5日上午他出門上班前，見到空中鳥隻數量多如「鳥雲」。

麥考米克會展中心（McCormick Place）位在芝加哥市中心南方的密西根湖（Lake Michigan）畔。菲爾德博物館會固定追蹤撞上這棟大樓的死傷候鳥。

斯多士說：「候鳥季時我們每天會去檢查麥考米克會展中心，撿起死亡的鳥、釋放還活著的鳥。」

他告訴全國公共電台，通常每年有1000至2000隻鳥撞死在麥考米克會展中心，但4日撞死的數量已相當一年份，原本單日最高紀錄也只有200至300隻。當他5日抵達博物館時，發現找到撞死的候鳥數量「遠多到我無法想像」。

麥考米克會展中心在社群平台Instagram發布聲明表示：「我們高度重視候鳥的福祉，也對這起事件感到十分痛心。」

每年春秋侯鳥遷徙季，會有數以百萬隻鳥飛越有「風城」稱號的芝加哥。但上週一些特定氣候因素湊在一起，造成出現空前的候鳥數量。

芝加哥鳥類碰撞監測組織（Chicago Bird Collision Monitors）主任普林斯（Annette Prince）受訪時表示：「10月一向是我們一年中最忙碌時節之一。」她指出上週之所以出現數量驚人的候鳥，是因為之前幾天的氣候條件一直不佳，導致候鳥沒飛。

普林斯說，由於近期吹南風，造成候鳥無法往南飛越芝加哥。「候鳥喜歡在秋天飛，因為這時候吹的是北風或西風，而牠們是從我們北方的區域飛過來，這讓牠們能乘著順風遷徙。」

此外根據普林斯說法，這次出現大量候鳥撞死，也由於芝加哥南方有一個風暴，迫使候鳥更接近地面飛行，以免飛入風暴中。

芝加哥經歷2天密集的候鳥過境後，市區各地都可見到死鳥。

美國的史密森尼保護生物學研究所（Smithsonian Conservation Biology Institute）和美國魚類暨野生動物管理局（U.S. Fish and Wildlife Service）估計，美國每年有數億隻鳥死於撞入建築物。

若能減少照明，尤其在重要的候鳥遷徙期時，能夠降低鳥隻飛越都市時撞死的數量。

斯多士指出，麥考米克會展中心上週晚間「燈火通明」。「如果能關掉這些燈，會有很大的差別。」

芝加哥 博物館

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