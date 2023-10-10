動武阻墨芬太尼走私 專家：行不通

多名共和黨總統參選人有意以武力阻止來自墨西哥的芬太尼等毒品流入美國，但專家警告動武無法解決問題。圖為墨西哥總統歐布拉多(左一)今年7月偕相關官員和美國國安部顧問佘伍德-藍道(右一)率領的代表團討論遏止毒品問題。(路透)

包括前總統川普在內的多名角逐共和黨 提名的參選人均表示或暗示，不惜動用戰爭手段對付墨西哥 ，來阻止芬太尼等其他合成鴉片類毒品 ，由兩國邊境流入美國，但無黨派專家警告，動武無法解決問題，只會煽動種族歧視、仇外心理，反而對打擊毒品走私的各類行動不利。

美聯社報導，角逐共和黨2024年總統提名領跑的川普經常責備墨西哥造成美國大小麻煩，並保證自己若重返白宮，對軍隊會有新用法，另進行隱密行動來對付邊界問題。

共和黨就邊界的說詞大多採取川普套路，其他參選人如德桑提斯(Ron DeSantis)就說，他很好奇要不要射殺美、墨邊界的毒梟；海理(Nikki Haley)矢言要派美軍特種部隊進入墨西哥；拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)譴責墨西哥總統對待毒品集團，像是他的「甜心老爹」一樣，另說他當選總統，「定會派個新老爹來管事」。

很多共和黨總統參選人說，他們可能採取軍事行動來對付墨西哥，因應芬太尼及其他合成鴉片類毒品走私。去年美國有7萬5000多人因濫用合成鴉片類毒品而死，比10年前要多20倍以上。

參選人反墨言詞或許受到某些親人死於芬太尼的美國家庭歡迎。但政治分析師及無黨派專家警告說，動武不是辦法。

2007到2013年墨西哥駐美大使沙魯克漢(Arturo Sarukhan)表示，美國境內也要有人接應走私；墨國境內有個完全無視國內發生什麼事、丟棄與美雙邊合作的總統，這種混合太勁爆了。

面臨明年選舉，民主黨在邊界事務面臨龐大政治壓力。白宮已斥資在全國減少芬太尼濫用的計畫，另對出口化學物質而被用去做芬太尼的中國公司施加制裁。

白宮8日聲明表示，政府截至上周都在做針對性的制裁，但該責備的是：國會共和黨人一直阻擋政府再要8億元經費，用在包括執法等打擊芬太尼走私行動。

墨西哥一直未能解決芬太尼產製及走私問題，墨國總統歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)多次否認該國在生產這種合成鴉片類藥劑，但龐大的證據卻指出事實卻相反。