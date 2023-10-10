動武阻墨芬太尼走私 專家：行不通
包括前總統川普在內的多名角逐共和黨提名的參選人均表示或暗示，不惜動用戰爭手段對付墨西哥，來阻止芬太尼等其他合成鴉片類毒品，由兩國邊境流入美國，但無黨派專家警告，動武無法解決問題，只會煽動種族歧視、仇外心理，反而對打擊毒品走私的各類行動不利。
美聯社報導，角逐共和黨2024年總統提名領跑的川普經常責備墨西哥造成美國大小麻煩，並保證自己若重返白宮，對軍隊會有新用法，另進行隱密行動來對付邊界問題。
共和黨就邊界的說詞大多採取川普套路，其他參選人如德桑提斯(Ron DeSantis)就說，他很好奇要不要射殺美、墨邊界的毒梟；海理(Nikki Haley)矢言要派美軍特種部隊進入墨西哥；拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)譴責墨西哥總統對待毒品集團，像是他的「甜心老爹」一樣，另說他當選總統，「定會派個新老爹來管事」。
很多共和黨總統參選人說，他們可能採取軍事行動來對付墨西哥，因應芬太尼及其他合成鴉片類毒品走私。去年美國有7萬5000多人因濫用合成鴉片類毒品而死，比10年前要多20倍以上。
參選人反墨言詞或許受到某些親人死於芬太尼的美國家庭歡迎。但政治分析師及無黨派專家警告說，動武不是辦法。
2007到2013年墨西哥駐美大使沙魯克漢(Arturo Sarukhan)表示，美國境內也要有人接應走私；墨國境內有個完全無視國內發生什麼事、丟棄與美雙邊合作的總統，這種混合太勁爆了。
面臨明年選舉，民主黨在邊界事務面臨龐大政治壓力。白宮已斥資在全國減少芬太尼濫用的計畫，另對出口化學物質而被用去做芬太尼的中國公司施加制裁。
白宮8日聲明表示，政府截至上周都在做針對性的制裁，但該責備的是：國會共和黨人一直阻擋政府再要8億元經費，用在包括執法等打擊芬太尼走私行動。
墨西哥一直未能解決芬太尼產製及走私問題，墨國總統歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)多次否認該國在生產這種合成鴉片類藥劑，但龐大的證據卻指出事實卻相反。
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