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頻傳咬傷特勤人員 拜登愛犬離開白宮

編譯廖振堯／綜合5日電
拜登總統2021年12月牽著司令在老家德拉瓦州海灘散步的畫面。(路透)
拜登總統2021年12月牽著司令在老家德拉瓦州海灘散步的畫面。(路透)

拜登總統飼養的兩歲德國牧羊犬「司令」(Commander)屢次傳出咬傷特勤人員的新聞，第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)的發言人亞歷山大(Elizabeth Alexander)4日晚間表示，在發生一連串涉及白宮工作人員的咬人事件後，「司令」已經離開白宮了。

美聯社報導，白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)在4日的每日簡報會上被問及「司令」又咬傷一名白宮員工的傳聞時，將問題拋給第一夫人辦公室。後者表示「司令」和白宮首席管理員哈尼(Dale Haney)當時是在玩耍，過程被一名遊客拍下並與一家新聞機構分享，並在網路上發布照片，不過事件中其實無人受傷。

不過數小時後，亞歷山大透過電郵聲明稱「總統伉儷感謝美國特勤局和所有相關人員的耐心和支持，他們將繼續努力尋找解決方案……司令目前已不在白宮園區，需等待進一步評估。」並補充拜登和吉兒非常關心白宮工作人員以及維安人員的安全。亞歷山大沒有透露司令被送到何處，牠最後一次露面是上周六於白宮的上層陽台。

司令是拜登的弟弟詹姆士(James Biden)2021年12月送給他的禮物。根據國土安全部的記錄，司令僅在2022年10月至今年1月期間，就至少咬傷或以其他方式攻擊特勤人員十次，其中一次傷勢嚴重到需要送醫就診。

最近一次咬人事件發生在9月25日，也是特勤人員被咬，醫務人員在白宮現場治療。

拜登總統飼養的兩歲德國牧羊犬「司令」，屢次傳出咬人事件後，已被帶離白宮。(美聯社...
拜登總統飼養的兩歲德國牧羊犬「司令」，屢次傳出咬人事件後，已被帶離白宮。(美聯社)

白宮 拜登 德國

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