南加大狼醫 待審期間陳屍家中

被控性侵數百名女性患者的南加大前校醫丁鐸，4日被人發現陳屍家中。圖為他2019年被提審時的照片。(美聯社)

南加州大學 校醫丁鐸(George Tyndall)被控在2009年至2016年間，犯下數十項性行為不端刑事罪名，正在等待審判；4日他被人發現陳屍家中。

76歲的丁鐸在南加大 行醫近30年，遭數百名女性指控性侵 ，南加大為此支付逾10億元和解費用。他在2019年自稱無罪並獲交保，同年9月被吊銷行醫執照。

丁鐸的律師萊文(Leonard Levine)表示，丁鐸的密友4日因他沒有接聽電話，前往他在洛杉磯的住家查看，發現他陳屍床上。萊文說：「沒有證據顯示謀殺或自殺」。

萊文表示，丁鐸訂於本月稍晚再度出庭，確定審判日期；他生前「一直堅稱清白」，否認有任何不當行為，希望向陪審團陳述自己的案子。

針對丁鐸的指控首次出現在2018年「洛杉磯時報」的調查報導中；調查顯示，丁鐸自1990年代以來，一直是南加州大學性行為不端投訴的對象。2016年一名護士向強暴危機中心舉報，丁鐸被大學停職；次年他帶著大筆報酬悄悄辭職。

數百名女性站出來向警方舉報，其中一些案件超過10年時效，一些案件沒有上升到刑事指控程度或缺乏足夠證據起訴。2019年，丁鐸因涉嫌性侵16名患者，被控犯下35項重罪，後改為27項；其中18項是對失去意識者性侵，9項罪名是假借醫療名義行猥褻之實。若罪名成立，他將面臨最高64年徒刑。

受害者律師和南加大2021年宣布，由於刑事案件懸而未決，校方同意與700多名指控遭校醫性侵的女性以8億5200萬元達成和解。南加大另同意支付2億1500萬元解決一項集體訴訟，該案涉及約1萬8000名丁鐸的女性患者；校方向她們支付個人2500元到25萬元不等賠償金，無論這些女性是否正式指控丁鐸騷擾或攻擊，都會獲得賠償。