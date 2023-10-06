我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范士丹追思會 藍天使送別 孫女：她是我永遠的太陽

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

南加大狼醫 待審期間陳屍家中

記者胡玉立／綜合報導
被控性侵數百名女性患者的南加大前校醫丁鐸，4日被人發現陳屍家中。圖為他2019年被提審時的照片。(美聯社)
被控性侵數百名女性患者的南加大前校醫丁鐸，4日被人發現陳屍家中。圖為他2019年被提審時的照片。(美聯社)

加州大學校醫丁鐸(George Tyndall)被控在2009年至2016年間，犯下數十項性行為不端刑事罪名，正在等待審判；4日他被人發現陳屍家中。

76歲的丁鐸在南加大行醫近30年，遭數百名女性指控性侵，南加大為此支付逾10億元和解費用。他在2019年自稱無罪並獲交保，同年9月被吊銷行醫執照。

丁鐸的律師萊文(Leonard Levine)表示，丁鐸的密友4日因他沒有接聽電話，前往他在洛杉磯的住家查看，發現他陳屍床上。萊文說：「沒有證據顯示謀殺或自殺」。

萊文表示，丁鐸訂於本月稍晚再度出庭，確定審判日期；他生前「一直堅稱清白」，否認有任何不當行為，希望向陪審團陳述自己的案子。

針對丁鐸的指控首次出現在2018年「洛杉磯時報」的調查報導中；調查顯示，丁鐸自1990年代以來，一直是南加州大學性行為不端投訴的對象。2016年一名護士向強暴危機中心舉報，丁鐸被大學停職；次年他帶著大筆報酬悄悄辭職。

數百名女性站出來向警方舉報，其中一些案件超過10年時效，一些案件沒有上升到刑事指控程度或缺乏足夠證據起訴。2019年，丁鐸因涉嫌性侵16名患者，被控犯下35項重罪，後改為27項；其中18項是對失去意識者性侵，9項罪名是假借醫療名義行猥褻之實。若罪名成立，他將面臨最高64年徒刑。

受害者律師和南加大2021年宣布，由於刑事案件懸而未決，校方同意與700多名指控遭校醫性侵的女性以8億5200萬元達成和解。南加大另同意支付2億1500萬元解決一項集體訴訟，該案涉及約1萬8000名丁鐸的女性患者；校方向她們支付個人2500元到25萬元不等賠償金，無論這些女性是否正式指控丁鐸騷擾或攻擊，都會獲得賠償。

南加大 性侵 加州大學

上一則

遭斥俄國卒子 朱利安尼告拜登誹謗

下一則

男子求見威州長 同日兩度違法攜槍

延伸閱讀

南加大狼醫丁鐸4日去世 生前被控性侵數百女生

南加大狼醫丁鐸4日去世 生前被控性侵數百女生
「淫魔製片」溫斯坦牢中再被告性侵 英女星指控遭強暴

「淫魔製片」溫斯坦牢中再被告性侵 英女星指控遭強暴
哥大狼醫獄中服刑 又被301人告性侵 受害者累計500多人

哥大狼醫獄中服刑 又被301人告性侵 受害者累計500多人
USC研討會後 土耳其外交官被打

USC研討會後 土耳其外交官被打

熱門新聞

黃金獵犬「艾美」(左)與「瑪迪」。(擷自FOX 9 Minneapolis-St. Paul)

領錯狗回家 主人覺得「長太像」 貓咪發現「不一樣」

2023-09-28 16:19
美國前總統川普29日在2023年加州共和黨2023年秋季大會發表演講時表示，將立刻停止所有的搶劫與小偷，「非常簡單，如果你搶了一家店，完全可以預料自己在離開那家店時被人開槍！」。（截取自X影片）

如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍

2023-09-30 13:16
北達科他州州參議員拉森（左一）、其妻艾美（右）及兩子在飛機事故中喪生。（取自臉書@URL Radio）

北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生

2023-10-02 15:38
美國佛州男子奧蘭多23日正在用筆電專心看足球比賽，一時沒注意，結果身旁的3歲女童竟拿起放在沙發上的槍自轟。（截自影片）

佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟

2023-09-28 02:17
國務卿布林肯27日在國務院一項活動上展現他的電吉他彈唱功底。(截取自布林肯X)

布林肯竟然會彈電吉他 國務院晚宴上彈唱驚艷全場

2023-09-28 14:01
。(Getty Images)

放棄美國國籍手續費調價 國務院面臨聯合訴訟索差額

2023-10-04 12:09

超人氣

更多 >
74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身

74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身
這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎

這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎
4血型誰最有活力「不容易變老」？他看不出來年紀、O型更有吸引力

4血型誰最有活力「不容易變老」？他看不出來年紀、O型更有吸引力
光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到

光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到
曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售