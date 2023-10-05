破產6年 玩具反斗城大復活 明年起在美開24家旗艦店

玩具反斗城歷經破產危機後，2021年在新澤西州重開占地2萬平方呎的旗艦店，次年並參加梅西百貨的感恩節慶祝活動。(Getty Images)

玩具反斗城(Toys"R"Us)申請破產 六年後將重出江湖，母公司WHP Global宣布明年起陸續在美國開設24家旗艦店，宣告這家玩具連鎖店重磅回歸。

WHP Global聲明表示，除了旗艦店拓店計畫，並和快閃零售業 Go集團合作，在11月初的購物旺季，率先在達拉斯-福和國際機場(Dallas-Fort Worth Airport，DFW)A航廈推出第一家進駐機場的玩具反斗城。

WHP Global董事長兼首席執行長施密德曼(Yehuda Shmidman)表示：「我們的業務發展快速，並瞄準高空、地面和海上拓展分店，以證明品牌實力。」WHP Global旗下還擁有Anne Klein、Joseph Abboud和 Bonobos等知名品牌。

2017年9月申請破產保護後，反具反斗城2018年開始清倉，位於紐約市布魯克林的這家連鎖店拍賣結束後門可羅雀。(Getty Images)

據了解，1957年正式以玩具反斗城運營的這家玩具連鎖店歷經破產危機後，於2021年，在新澤西州 美國夢購物中心(American Dream mall)開設一家占地2萬平方呎的旗艦店，並在全美梅西百貨(Macy's)分店成立452家小型店面。

南加大馬歇爾商學院(Marshall School of Business, USC)助理教授佩納(Lars Perner)認為玩具反斗城重整旗鼓的展店計畫相當大膽，並表示：「看到這麼多零售業從實體店撤退，在很大程度上是逆向操作。」

不過佩納認為，基於國人對於玩具反斗城的童年回憶，將有助於該店廣設實體店面的新計畫，並坦承：「童年時期若曾收到過玩具反斗城禮物的人，如今有了自己的孩子，可能會被吸引。」

不過玩具反斗城展店新計畫，除了挑戰亞馬遜(Amazon)等電商平台的購物便利性，還得和沃爾瑪(Walmart)、目標百貨(Target)等大型零售業的價格競爭，因此佩納並不看好未來的發展性；他坦言：「我認為短期內，確實有新鮮感，但是長遠來看，成功機會不大。」