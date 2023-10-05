我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大規模 逾7.5萬醫療人員罷工 5州1300萬病患受衝擊

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

破產6年 玩具反斗城大復活 明年起在美開24家旗艦店

編譯俞仲慈／綜合報導
玩具反斗城歷經破產危機後，2021年在新澤西州重開占地2萬平方呎的旗艦店，次年並參加梅西百貨的感恩節慶祝活動。(Getty Images)
玩具反斗城歷經破產危機後，2021年在新澤西州重開占地2萬平方呎的旗艦店，次年並參加梅西百貨的感恩節慶祝活動。(Getty Images)

玩具反斗城(Toys"R"Us)申請破產六年後將重出江湖，母公司WHP Global宣布明年起陸續在美國開設24家旗艦店，宣告這家玩具連鎖店重磅回歸。

WHP Global聲明表示，除了旗艦店拓店計畫，並和快閃零售業Go集團合作，在11月初的購物旺季，率先在達拉斯-福和國際機場(Dallas-Fort Worth Airport，DFW)A航廈推出第一家進駐機場的玩具反斗城。

WHP Global董事長兼首席執行長施密德曼(Yehuda Shmidman)表示：「我們的業務發展快速，並瞄準高空、地面和海上拓展分店，以證明品牌實力。」WHP Global旗下還擁有Anne Klein、Joseph Abboud和 Bonobos等知名品牌。

2017年9月申請破產保護後，反具反斗城2018年開始清倉，位於紐約市布魯克林的...
2017年9月申請破產保護後，反具反斗城2018年開始清倉，位於紐約市布魯克林的這家連鎖店拍賣結束後門可羅雀。(Getty Images)

據了解，1957年正式以玩具反斗城運營的這家玩具連鎖店歷經破產危機後，於2021年，在新澤西州美國夢購物中心(American Dream mall)開設一家占地2萬平方呎的旗艦店，並在全美梅西百貨(Macy's)分店成立452家小型店面。

南加大馬歇爾商學院(Marshall School of Business, USC)助理教授佩納(Lars Perner)認為玩具反斗城重整旗鼓的展店計畫相當大膽，並表示：「看到這麼多零售業從實體店撤退，在很大程度上是逆向操作。」

不過佩納認為，基於國人對於玩具反斗城的童年回憶，將有助於該店廣設實體店面的新計畫，並坦承：「童年時期若曾收到過玩具反斗城禮物的人，如今有了自己的孩子，可能會被吸引。」

不過玩具反斗城展店新計畫，除了挑戰亞馬遜(Amazon)等電商平台的購物便利性，還得和沃爾瑪(Walmart)、目標百貨(Target)等大型零售業的價格競爭，因此佩納並不看好未來的發展性；他坦言：「我認為短期內，確實有新鮮感，但是長遠來看，成功機會不大。」

零售業 破產 新澤西州

上一則

為吸引賓客注意 爺爺突在婚禮開槍 不慎射中12歲孫子

下一則

眾院議長下台 川普否認曾鼓勵蓋茨罷免麥卡錫

延伸閱讀

USC研討會後 土耳其外交官被打

USC研討會後 土耳其外交官被打
Shake Shack漢堡 將在紐約皇后區開設新分店

Shake Shack漢堡 將在紐約皇后區開設新分店
麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了

麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了
佛州1元店槍案 兇嫌原本想攻擊的是一所非裔大學

佛州1元店槍案 兇嫌原本想攻擊的是一所非裔大學

熱門新聞

黃金獵犬「艾美」(左)與「瑪迪」。(擷自FOX 9 Minneapolis-St. Paul)

領錯狗回家 主人覺得「長太像」 貓咪發現「不一樣」

2023-09-28 16:19
美國前總統川普29日在2023年加州共和黨2023年秋季大會發表演講時表示，將立刻停止所有的搶劫與小偷，「非常簡單，如果你搶了一家店，完全可以預料自己在離開那家店時被人開槍！」。（截取自X影片）

如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍

2023-09-30 13:16
百多青少年戴著面罩晚間約8點來到費城的「中心城」(Central City)區，打劫蘋果專賣店等店家。（截取自6abc Philadelphia YouTube）

上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播

2023-09-27 05:37
北達科他州州參議員拉森（左一）、其妻艾美（右）及兩子在飛機事故中喪生。（取自臉書@URL Radio）

北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生

2023-10-02 15:38
美國佛州男子奧蘭多23日正在用筆電專心看足球比賽，一時沒注意，結果身旁的3歲女童竟拿起放在沙發上的槍自轟。（截自影片）

佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟

2023-09-28 02:17
特斯拉、X平台及Space X執行長馬斯克。（路透）

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

2023-09-27 18:10

超人氣

更多 >
浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛

浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛
抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激
平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品

平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品
剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露
奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安

奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安