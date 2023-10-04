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路易斯安納州野火燒不盡 1個月焚地比波士頓大

編譯周芳苑／綜合報導
路易斯安納州今夏發生數百起山林野火，讓消防人員在山林間疲於奔命救火。(美聯社)
路易斯安納州今夏發生數百起山林野火，讓消防人員在山林間疲於奔命救火。(美聯社)

路易斯安納州每年夏季總是飽受颶風與水災侵襲，是全美最潮濕的州之一，但今年卻出乎意料的出現山林野火。

在創紀錄高溫、乾旱及大量乾燥植物助長火勢下，路易斯安納州曾在8月份出現550多起火災，摧毀數萬英畝土地、吞沒房屋，整個城鎮緊急撤離。

路州本季最大野火延燒近一個月，燒毀3萬1000多英畝土地，比過去一整年燒毀的土地還大；州長愛德華茲(John Bel Edwards)將稱其為「虎島大火」(Tiger Island Fire)，說是至少二次大戰以來最嚴重野火之一。 調查人員已確定由縱火引起。

大火迫使與德州交接處以東農村地帶的梅里維爾鎮(Merryville) 1200人撤離；布斯塔曼特(Lindsay Bustamante) 是被迫撤離的居民之一，高聳火焰步步逼近房屋直到整個屋子被吞沒，她和兩個年幼女兒有家歸不得。

至少38棟建築被摧毀，所幸尚無人員死亡。而「虎島大火」只是數百起火災之一。

路州此時乾燥很不尋常。根據國家海洋暨大氣管理局(NOAA)，該州今年8月一半地區極端或異常乾旱，而且出現三位數高溫，宣布進入緊急狀態；這些因素助長野火風險。

路州8月大火燒毀6萬多英畝土地，略大於麻州波士頓總面積；過去十年，該州每年燒毀面積平均僅8217英畝。

更糟的是，消防人員應對野火的經驗不足，至少其他七州消防人員被派往當地協助。

路州農林業部專員斯特蘭 (Mike Strain)以「火暴」(firestorm)形容這場野火；愛德華茲警告，未來夏季野火恐成為路州新常態，需要加強野火應變培訓。

路易斯安納州 高溫 麻州

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