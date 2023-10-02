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高院新議期 控槍與墮胎等重大案件考驗保守派大法官

編譯潘勛／綜合1日電
保守派大法官湯瑪斯未呈報接受保守派金主的豪華旅遊招待一事，引起熱議 。(美聯社)
保守派大法官湯瑪斯未呈報接受保守派金主的豪華旅遊招待一事，引起熱議 。(美聯社)

最高法院1日開始新議期，控槍與墮胎、政府規模大小、社媒平台合法性等重大案件等候審理，另最高法院是否會對大法官設立自律條款，尤其大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)未能呈報自己接受金主旅遊招待、與保守派金主的金錢關係，都讓保守派大法官面臨考驗。

美聯社報導，這些案件都堪稱重大，幾項訴訟挑戰到聯邦監管機構，還有政府煞費苦心想監管社媒平台。但相形最高法院在保守派大法官帶領下，挑翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判決先例，取消聯邦對墮胎權的保護，另2022年6月擴大擁槍權利、扼殺拜登總統赦免學生貸款施政，另禁止大學以平權措施考量學生入學，似乎都未能等量齊觀。

路透報導，最高法院3日排審的大案，涉及「消費者金融保護局」(CFPB)之預算結構，遭遇合不合憲法的官司挑戰；判決可能對政府監管機構的權威，設下新的限制，而滿足許多保守派及商業利益集團長久追求的目標。

本議期稍後，大法官們還要審理挑戰聯邦「證券交易委員會」(SEC)執法流程的官司，與CFPB案件異曲同工。

最高法院去年6月的判決，改變各級法院對槍隻管制審理的態度。接下來，旨在禁止有家暴前科者擁槍的聯邦法律，已遭下級法院推翻；拜登政府為此興訟，審理期排在11月。

首席大法官羅伯茲(John Roberts)曾說過，國家最高司法機構應設最高自律標準，但大法官特立獨行，其實並未受紀律準則約束。

近幾個月來，這個問題困擾最高法院，一系列報導讓外界對大法官操守產生質疑。其中焦點在大法官湯瑪斯，他未能呈報自己接受保守派金主的豪華旅遊招待。但不止湯瑪斯，大法官艾里托(Samuel Alito)、薩多馬友(Sonia Sotomayor)也受到質疑。

跡象指出，最高法院可能採納自律準則，但時間點不明朗。早在2019年最高法院就曾對此有所討論；卡瓦諾(Brett Kavanaugh)9月7日表示，希望很快對此採取「具體步驟」，但美聯社指出，在最高法院，很快可能是指好幾個月，甚至更久。

最高法院1日開始新議期，眾多重大案件等候審理；最高法院是否會設立自律條款，尤其大...
最高法院1日開始新議期，眾多重大案件等候審理；最高法院是否會設立自律條款，尤其大法官湯瑪斯與保守派金主的金錢關係，面臨考驗。(美聯社)

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