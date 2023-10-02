我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西陪同下 范士丹遺體由專機從華府運回舊金山家鄉

加拿大山火濃煙2日再臨紐約 市府籲敏感人群做好防護

合約談不攏 「凱瑟醫療」7.5萬醫療員工擬罷工3天

編譯俞仲慈／綜合1日電
全國最大非營利醫療服務機構「凱瑟醫療」因為勞資談判破裂，遍及全國五州和哥倫比亞特區7萬5000多名健衛勞工，可能自4日起三天，發動國內史上最大規模的醫療罷工。(路透)
全國最大非營利醫療服務機構「凱瑟醫療」因為勞資談判破裂，遍及全國五州和哥倫比亞特區7萬5000多名健衛勞工，可能自4日起三天，發動國內史上最大規模的醫療罷工。(路透)

據華盛頓郵報報導，全國最大非營利醫療服務機構「凱瑟醫療」(Kaiser Permanente)因為勞資談判破裂，遍及全國五州和哥倫比亞特區7萬5000多名醫療照顧勞工，可能自4日起三天，發動國內史上最大規模的醫療罷工。

「凱瑟醫療」30日晚間公布聲明：「公司和工會將繼續針對關鍵議題談判，以取得進展。」

「凱瑟醫療」(Kaiser Permanente)擁有1270萬名患者、39家醫院以及622家診所，服務範圍涵蓋加州、科羅拉多、俄勒岡、華盛頓、維吉尼亞以及哥倫比亞特區。

雖然「凱瑟醫療」已表示病患就醫不受影響，但藥房等醫療服務可能減少，康乃爾大學工業暨勞動關係學院計畫主任奧古斯特(John August)表示：「如果病患已預約門診，仍可能延誤，而且無法獲得和就診相關輔助醫療。」

 由於疫情期間，「凱瑟醫療」大批包括護理助理、X光技術員、藥劑師和驗光師在內的員工出走，導致工作量激增，現有人力早已不堪負荷，加州莫德斯度(Modesto)加護病房助理培瑞茲(Henry Perez)直言：「我們沒有理由再承擔二、三個人的工作量，而且嚴重影響照護品質，好像仍然置身於疫情期間。」

「服務業員工國際聯盟聯合醫療保健」(SEIU-UHW)是全美規模最大的醫療照顧勞工工會，其中「凱瑟醫療」員工占比會員達40%。工會發言人索爾達娜(Renee Saldana)表示：「醫療照顧勞工要站出來捍衛權益，因為擔心付不起房租、擔心失去住處、擔心住在汽車裡。」

工會要求新合約前兩年調薪6.5%、後兩年調薪5.75%，但是資方提出的條件，是前兩年最高調薪4%、後兩年調薪3%，雙方訴求仍有明顯差距。

工會聯盟執行董事盧卡斯(Caroline Lucas)表示：「除非凱瑟高層終止和第一線醫護人員討價還價，否則不可能達成協議。」

勞工 加州 疫情

上一則

愛州、南卡 耗資數百萬元反川廣告效益不大

下一則

墮胎權倡議團體主席巴特勒 遞補范士丹參議員遺缺

延伸閱讀

「凱瑟醫療」勞資談判破裂 7.5萬照護工可能4日起罷工

「凱瑟醫療」勞資談判破裂 7.5萬照護工可能4日起罷工
談判牛步化 汽車罷工再增7000人

談判牛步化 汽車罷工再增7000人
聯合汽車工會擴大施壓 新增7000名成員參與罷工

聯合汽車工會擴大施壓 新增7000名成員參與罷工
編劇罷工結束 「怪奇物語」完結篇第5季將開工

編劇罷工結束 「怪奇物語」完結篇第5季將開工

熱門新聞

黃金獵犬「艾美」(左)與「瑪迪」。(擷自FOX 9 Minneapolis-St. Paul)

領錯狗回家 主人覺得「長太像」 貓咪發現「不一樣」

2023-09-28 16:19
美國前總統川普29日在2023年加州共和黨2023年秋季大會發表演講時表示，將立刻停止所有的搶劫與小偷，「非常簡單，如果你搶了一家店，完全可以預料自己在離開那家店時被人開槍！」。（截取自X影片）

如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍

2023-09-30 13:16
百多青少年戴著面罩晚間約8點來到費城的「中心城」(Central City)區，打劫蘋果專賣店等店家。（截取自6abc Philadelphia YouTube）

上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播

2023-09-27 05:37
美國佛州男子奧蘭多23日正在用筆電專心看足球比賽，一時沒注意，結果身旁的3歲女童竟拿起放在沙發上的槍自轟。（截自影片）

佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟

2023-09-28 02:17
特斯拉、X平台及Space X執行長馬斯克。（路透）

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

2023-09-27 18:10
佛州一對姐弟，因不滿母親拿走他們的電子設備，10歲的弟弟開車載著11歲的姐姐離家狂駛320公里，直到在阿拉楚阿縣（Alachua）被警方攔下。（阿拉楚阿郡警長辦公室）

不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里

2023-09-24 15:38

超人氣

更多 >
亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？

亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？
鄭少秋大女兒驚傳在美尋短 教會呼籲出面處理後事

鄭少秋大女兒驚傳在美尋短 教會呼籲出面處理後事
杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿

杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿
許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌
全3D列印建造／南加年底落成 每棟售價超97萬元

全3D列印建造／南加年底落成 每棟售價超97萬元