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泰勒絲呼籲粉絲上網登記成為選民 3.5萬人響應

編譯俞仲慈／綜合24日電
流行樂歌手泰勒絲日前公開呼籲粉絲上網登記成為選民，獲得極大回響，累計已有超過3萬5000人登記，驗證天后無比強大的影響力。(美聯社)
流行樂歌手泰勒絲日前公開呼籲粉絲上網登記成為選民，獲得極大回響，累計已有超過3萬5000人登記，驗證天后無比強大的影響力。(美聯社)

流行樂歌手泰勒絲(Taylor Swift)日前公開呼籲粉絲上網登記成為選民，獲得極大回響，累計已有超過3萬5000人登記，驗證天后無比強大的影響力。

泰勒絲於19日選民登記開始當天，在Instagram發文寫道：「你們登記投票了嗎？」並向粉絲強調：「很幸運最近能夠透過我在全國各地的演唱會，和大家相遇，我聽到你們的心聲，我知道有多麼強大，為了今後選舉未雨綢繆，請大家善用登記投票！」

泰勒絲號稱全球有2億7200萬粉絲，因此在她呼籲下，無黨派非營利組織Vote.org網站差點被塞爆。

Vote.org公關經理莫羅(Nick Morrow)透過社群平台X證實，在泰勒絲發文後，平均每30分鐘即就有1萬3000人上網登記；Vote.org執行長海利(Andrea Hailey)也表示，19日當天，共有逾3萬5000人上網登記，比去年增加22.5%。

根據Vote.org發布的新聞稿，該網站原定在2024年11月大選投票前，完成800萬選民登記的目標，但拜泰勒絲之賜，目標進展快速，Vote.org宣稱已和泰勒絲合作多年，而且自2022年以來，Vote.org網站18歲選民登記人數激增115%。

據了解，泰勒絲以歌手之姿關注政治性事務已是常態。2018年兩黨候選人角逐田納西州聯邦參議員競爭激烈，泰勒絲透過Instagram公開支持民主黨候選人、前州長布雷德森(Phil Bredesen)，並宣稱共和黨候選人布萊克本(Marsha Blackburn)「在國會的投票紀錄，令我深感震驚和恐懼」，不過最後還是由布萊克本勝選。

隨後泰勒絲仍不時透過社群平台表達政治立場，包括2019年公開支持「平等法」(Equality Act)；2020年佛洛伊德(George Floyd)遭警方壓頸致死，引發全國性抗議，泰勒絲也曾批評當時總統川普。

投票 選民登記 田納西州

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