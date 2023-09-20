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「學生公平入學」組織提告西點軍校 要求禁採「平權措施」招生

記者胡玉立／綜合報導
位在紐約上州的西點軍校。(美聯社)
位在紐約上州的西點軍校。(美聯社)

6月在最高法院反對大學院校招生採「平權措施」(affirmative action)案取得重大勝利的「學生公平入學」(SFFA)組織，19日向聯邦法院對西點軍校(West Point)提出訴訟，稱最高法院禁止大學招生有種族意識的裁決，也應適用於軍事院校。

最高法院裁定哈佛大學和教堂山北卡羅來納大學的「平權措施」招生涉及族裔歧視，攪亂全美各大學院校的招生傳統。但最高法院的裁決，特別將包括西點軍校、海軍官校和空軍官校在內的軍事院校排除在外。當時，首席大法官羅伯茲(John Roberts)在多數意見註解中寫道，法院不會以任何一種方式對軍校做出裁決，因為「軍事院校可能存在潛在的獨特利益」。

對此，SFFA組織在19日向紐約南區聯邦法院提交的訴狀中表示，「西點軍校在大部分歷史裡，都是根據功績和成就來評估學員」，但情況在過去幾十年發生變化，「西點軍校並沒有根據客觀指標和領導潛力來錄取未來學員，而是關注種族」。該組織指責西點軍校的做法違反憲法第五修正案，強調該修正案的平等保護原則同樣約束聯邦政府和各州。

國防部發言人表示不會對未決訴訟發表評論。但該訟案已重新引發一場長期爭論：軍事院校獲准以種族偏好來培養出足以反映入伍部隊和廣大人口組成結構的軍官隊伍，是否攸關國家安全？

在最高法院針對哈佛和教堂山北卡大學案進行口頭辯論時，時任司法部副部長普瑞洛格(Elizabeth Prelogar)曾表示，「對美軍來說，擁有一支多元化軍官隊伍，對於國家安全至關重要。」

但SFFA組織在訴訟中表示，這種觀點植根於越戰特殊情況，那是一場不受歡迎的戰爭，當時是徵兵制，現已改為募兵制，情況不再適用。

西點軍校 平權 北卡

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