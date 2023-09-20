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紐約托兒所1歲童被毒死 另3童驗出芬太尼 負責人被控謀殺

編譯周芳苑／綜合19日電
芬太尼是美國最盛行的毒品之一。(路透檔案照)
芬太尼是美國最盛行的毒品之一。(路透檔案照)

紐約市布朗士區的一間托兒所Divino Niño日前發生一名1歲男童因接觸毒品芬太尼(fentanyl)而死亡，另三名幼兒則過量吸入；除紐約市檢方啟動調查後外，聯邦檢察官19日也對托兒所經營者和住在開設該托兒所公寓裡的男子提出控罪。

兩名涉案者是托兒所36歲負責人格蕾‧門德斯(Grei Mendez)及41歲的共犯布里托(Carlisto Acevedo Brito)，已被控謀殺、過失殺人和攻擊罪，將在布朗士刑事法庭(Bronx Criminal Court)過堂後不准交保。

另外，根據曼哈頓聯邦地方法院19日文件指出，兩名嫌犯告均面臨一項持有並蓄意施予麻醉品致死的罪名，以及一項共謀罪。

紐約南區聯邦檢察官達米安威廉斯(Damian Williams)和負責紐約地區的緝毒署探員塔倫蒂諾(Frank Tarentino)於記者會上宣布這些指控。

市法醫尚未透露1歲男童多米尼奇(Nicholas Dominici)的死因，但警官表示，醫學檢查顯示其他三名兒童體內含有芬太尼。

16日孩子們被帶走接受治療後，警方搜查Divino Niño托兒所，發現大量芬太尼以及用於包裝麻醉品的機械和器具。

法庭文件指出，執法人員在一個袋子裡發現一公斤芬太尼，袋子被堆放在兒童遊戲墊上方，另發現兩台「公斤壓機」(kilo press machines)和機器零件，販毒者通常使用這一類機械產製一公斤的「磚塊」毒品進行批發。

警方另在臥室壁櫥裡發現第二台公斤壓機、真空袋和真空密封機； 這些真空袋與裝有一公斤芬太尼的袋子相似。

文件又稱，門德斯撥打911報稱所照顧的三個孩子沒有反應前已先打三通電話，其中兩通打給布里托；急救人員到達之前，布里托空手進入托兒所，約兩分鐘後離開卻提著兩個沉甸甸的購物袋。

門德斯否認托兒所內有毒品，布里托則稱對那裡有毒品一無所知。

毒品 布朗士 紐約市

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