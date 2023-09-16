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颶風李伊朝美東北加拿大沿岸逼近 恐帶來豪雨暴潮

中央社／渥太華15日綜合外電報導
颶風李伊預計16日朝美國新英格蘭地區及加拿大大西洋省分逼近。（美聯社）
颶風李伊預計16日朝美國新英格蘭地區及加拿大大西洋省分逼近。（美聯社）

颶風李伊（Lee）在大西洋打轉超過一週後，預計16日朝美國新英格蘭地區及加拿大大西洋省分逼近，很可能減弱為熱帶風暴後登陸，但仍將帶來滂沱大雨、強風和危險的暴潮。

路透報導，根據加拿大颶風中心（Canadian Hurricane Center）預測，李伊可能在大西洋夏令時間16日下午3時（格林威治標準時間16日18時）過後不久在諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）登陸，或更晚在新布朗斯威克省（New Brunswick）登陸，風力可能降至颶風以下。

依照李伊的預測路徑，它將直接進入分隔上述兩省的芬迪灣（Bay of Fundy）。這個海灣有世界數一數二的大潮，潮差可達12公尺，灣頭的潮差甚至可達16公尺。17日清晨漲潮時，李伊的暴風圈可能還在芬迪灣上空。

美國的國家颶風中心（National Hurricane Center）則對從麻薩諸塞州往北到加拿大諾瓦斯科細亞省的數百英里沿岸發布熱帶風暴警報，影響約900萬人。中心還警告，新英格蘭地區（New England）大部分海岸預期會出現30至90公分的大浪。

預估李伊還會帶來50至125毫米的降雨量，沿海地區預料今晚就會出現熱帶風暴等級強風。

總統拜登（Joe Biden）的行政團隊已預先對緬因州發布緊急狀態，並提供聯邦援助。

颶風 熱帶風暴 加拿大

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