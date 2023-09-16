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陸戰隊軍官收養阿富汗孤兒涉綁架 聯邦向法官示警：有損美國聲譽

記者張聲肇／綜合報導
美聯社引述法院密件報導，陸戰隊少校馬斯特(右)夫婦2021年「收養」阿富汗孤兒的程序大有問題，應視為「綁架」並歸還給小女孩的阿富汗親戚。(美聯社)
美聯社引述法院密件報導，陸戰隊少校馬斯特(右)夫婦2021年「收養」阿富汗孤兒的程序大有問題，應視為「綁架」並歸還給小女孩的阿富汗親戚。(美聯社)

美聯社引述法院文件報導，陸戰隊少校馬斯特(Joshua Mast)夫婦2021年「收養」阿富汗孤兒的程序大有問題，應視為「綁架」(abducting)並歸還給小女孩的阿富汗親戚，否則有損美國國際聲譽。

這件橫跨川普和拜登兩任總統的司法暨人權案件，媒體鮮少報導，美聯社透過合法申請，也只讀到部分相關檔案，拼湊出馬斯特如何哄騙政府官員及法院，合法「收養」這名四歲戰爭孤兒的故事。

司法部在法院裁決馬斯特夫婦是否可收養前，就不斷行文警告主審法官，馬斯特陳述的過程及理由有諸多不實，最好不要被「故意誤導」做出裁決。司法部還強調，國防部也同意這個觀點。

這名孤兒2019年被美軍從戰場廢墟中救出，當時在阿富汗服役的馬斯特在醫院見到後，就決意要把她帶回美國收養。小女孩的親戚訴諸法院，要回監護權，演成監護權爭奪戰，兩造依法不能接受媒體採訪談論此事。

司法部提交法院的意見書要2019年主審本案的維吉尼亞州地院法官莫爾(Richard E. Moore)了解，7000哩外的孤兒並不是馬斯特所稱「無國籍」，阿富汗政府也無意放棄對她的管轄權。莫爾翌年裁准馬斯特的收養權。

其次，當時實質管轄孤兒的美國政府單位(喀布爾美軍醫院)並未接獲法院通知出庭釐清案情，這點也違反維州法律。國務院說，當時阿富汗政府追蹤孤兒親屬關係時，從孤兒的父執輩親屬口中得知，女孩的農夫爸爸、媽媽和五個兄姊都死於美軍和神學士交戰中。女孩也受重傷，頭骨裂開、腳斷掉、嚴重燒傷。

女孩的堂兄嫂一度撫養她達18個月，馬斯特追查到這些親戚的家中，要他們放棄她，讓他帶到美國收養，但堂兄嫂不願意。2021年夏季，美軍全面撤退前，馬斯特以女孩在美國會受到特別醫療照顧，「誤導」堂兄嫂，還謊稱國防部已准他把女孩帶到美國，也把她家族撤到安全地區。

阿富汗 司法部 國防部

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