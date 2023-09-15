計畫生育聯盟 下週起恢復威州墮胎服務

威斯康辛州密爾沃基市一家提供墮胎服務的產科診所前，保全人員站崗預防遭到反墮胎群眾攻擊。計畫生育聯盟14日宣布，下周起將恢復在威斯康辛州的墮胎服務。(美聯社)

威斯康辛州 一名法官6月裁定，該州1849年制定的一項看似禁止墮胎 法律並不適用於今日醫病雙方同意的墮胎手術。計畫生育聯盟(Planned Parenthood)因此於14日宣布，下周起將恢復在威斯康辛州的墮胎服務。

包括密爾沃基和麥迪遜的診所都將在18日恢復墮胎服務；與此同時，挑戰州法律的訴訟仍在地方法院繼續進行。預計該案最終將提交威州最高法院(Wisconsin Supreme Court)裁決；威州高等法院目前自由派大法官占多數。

聯邦最高法院去年6月推翻羅訴韋德案判決後，威州恢復了已停用數十年的禁止墮胎法規，州內診所全面停止提供墮胎服務。但威州民主黨 籍州檢察長考爾(Josh Kaul)隨即在戴恩郡(Dane County)法院提出訴訟，要求廢除該禁令。

戴恩郡巡迴法官施利珀(Diane Schlipper)今年6月裁定，威州有173年歷史的墮胎禁令是禁止殺害胎兒，但不適用於醫病雙方同意的醫療墮胎。她指出，這條1849年的法律語言未使用「墮胎」一詞，它只是禁止攻擊婦女以殺死胎兒。施利珀的裁決，被視為擁護生育自主權一方的勝利。

威斯康辛州包括州長艾佛斯(Tony Evers)在內的民主黨人，均將准許墮胎作為2022年連任勝利核心焦點。支持墮胎權的普羅塔謝維奇(Janet Protasiewicz)4月當選威州最高法院法官，更讓自由派15年來首次取得該院的多數地位。

艾弗斯對計劃生育聯盟在威州恢復墮胎的決定表示歡迎。他聲明說：「這對威州婦女和全州患者來說，是至關重要的消息。」

反墮胎組織「威斯康辛家庭行動」(Wisconsin Family Action)主席艾普林稱此舉是「膽大妄為」，表示威州墮胎禁令仍然有效，「沒有法院裁定說它不可執行」。