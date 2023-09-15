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計畫生育聯盟 下週起恢復威州墮胎服務

記者胡玉立／綜合報導
威斯康辛州密爾沃基市一家提供墮胎服務的產科診所前，保全人員站崗預防遭到反墮胎群眾攻擊。計畫生育聯盟14日宣布，下周起將恢復在威斯康辛州的墮胎服務。(美聯社)
威斯康辛州密爾沃基市一家提供墮胎服務的產科診所前，保全人員站崗預防遭到反墮胎群眾攻擊。計畫生育聯盟14日宣布，下周起將恢復在威斯康辛州的墮胎服務。(美聯社)

威斯康辛州一名法官6月裁定，該州1849年制定的一項看似禁止墮胎法律並不適用於今日醫病雙方同意的墮胎手術。計畫生育聯盟(Planned Parenthood)因此於14日宣布，下周起將恢復在威斯康辛州的墮胎服務。

包括密爾沃基和麥迪遜的診所都將在18日恢復墮胎服務；與此同時，挑戰州法律的訴訟仍在地方法院繼續進行。預計該案最終將提交威州最高法院(Wisconsin Supreme Court)裁決；威州高等法院目前自由派大法官占多數。

聯邦最高法院去年6月推翻羅訴韋德案判決後，威州恢復了已停用數十年的禁止墮胎法規，州內診所全面停止提供墮胎服務。但威州民主黨籍州檢察長考爾(Josh Kaul)隨即在戴恩郡(Dane County)法院提出訴訟，要求廢除該禁令。

戴恩郡巡迴法官施利珀(Diane Schlipper)今年6月裁定，威州有173年歷史的墮胎禁令是禁止殺害胎兒，但不適用於醫病雙方同意的醫療墮胎。她指出，這條1849年的法律語言未使用「墮胎」一詞，它只是禁止攻擊婦女以殺死胎兒。施利珀的裁決，被視為擁護生育自主權一方的勝利。

威斯康辛州包括州長艾佛斯(Tony Evers)在內的民主黨人，均將准許墮胎作為2022年連任勝利核心焦點。支持墮胎權的普羅塔謝維奇(Janet Protasiewicz)4月當選威州最高法院法官，更讓自由派15年來首次取得該院的多數地位。

艾弗斯對計劃生育聯盟在威州恢復墮胎的決定表示歡迎。他聲明說：「這對威州婦女和全州患者來說，是至關重要的消息。」

反墮胎組織「威斯康辛家庭行動」(Wisconsin Family Action)主席艾普林稱此舉是「膽大妄為」，表示威州墮胎禁令仍然有效，「沒有法院裁定說它不可執行」。

墮胎 威斯康辛州 民主黨

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