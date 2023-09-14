200年僅見豪雨釀災 麻州進入緊急狀態

豪雨12日起重創東北部部分地區，麻州李歐敏斯特市水患嚴重，當地民宅都浸在水中。(美聯社)

200年一見的豪雨12日在東北部地區傾盆而下，六小時內降下10吋雨量，13日繼續肆虐麻州 和羅德島州部分地區，居民一面清理家園，一面還要注意遠在南方的颶風 李(Lee)動向；麻州州長希利(Maura Healey)已宣布全州進入緊急狀態。

國家氣象局波士頓站氣象學家貝爾克(Matthew Belk)說，這是200年來僅見的東北雨。麻州李歐敏斯特市(Leominster)被水淹得坑坑洞洞，汽車行門口的車子陷入遭豪雨侵蝕的大坑，民宅前院坍塌，15呎深的大洞，讓屋子的基礎暴露無遺。

麻州李歐敏斯特市多個路段遭豪雨沖毀，鐵軌下的路基被掏空。(美聯社)

父母住在這家前院坍塌屋的歐賓(Andre Obin)說，幸好他爸爸媽媽在車道塌陷前離開，「我們很幸運，車子正要開出門時，車道還沒下陷。」

晴了一天之後，13日下午李歐敏斯特又再下雨。麻州和羅德島州部分地區仍在洪水 爆發的警告範圍。當天早上，康州丹柏瑞(Danbury)大雨傾盆，好幾個人被困在洪流哩，急救隊趕去把人救出。

颶風李將帶來的陣雨，還不是本周初洪水的主力，但氣象預報員說，颶風李這個禮拜內還是有可能淹灌東北部某些海岸地區。還在東南部外海大西洋上的颶風李正往北前進，可能在加拿大新斯科細亞省登陸，屆時可能轉弱為熱帶暴風。

波士頓東北40哩的李歐敏斯特市長馬札瑞拉(Dean Mazzarella)說，土地都飽和了，再也吸納不了雨水了；但他說，所幸「本市的緊急救災資源，應付再艱難的天候狀況都足夠。」

他說，這是該市1936年以來遭遇到最嚴重的颶風雨，12日早上就先撤離300人到安全地帶，市區多數房宅都淹水，有些房子倒塌，鐵路交通中斷。他預估，基礎建設的重建費約在2500-4000萬元之間。

該市緊急管理部門主管艾爾卜索(Arthur Elbthal)說，全市24個控水設施有兩個受損，市府正設法補強，其中巴瑞公園附近的居民已撤離，「我們正在做的只是暫時的修理，挺過這陣暴風雨沒問題，但不是長久之計。」