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盜賣哈佛醫學院遺體器官 賓州男認罪 主謀家中搜出40頭骨

編譯盧炯燊／綜合報導
賓州41歲男子保利被控盜竊並出售，從哈佛醫學院及阿肯色州太平間取出的人體器官。(美聯社)
賓州41歲男子保利被控盜竊並出售，從哈佛醫學院及阿肯色州太平間取出的人體器官。(美聯社)

轟動一時的哈佛醫學院太平間主管盜取教學、研究用途遺體器官販賣案，其中一名被告承認控罪。

來自賓州湯普森(Thompson)的41歲被告保利(Jeremy Pauley)被控盜竊並出售，從哈佛醫學院及阿肯色州太平間取出的人體器官，他8日承認串謀及跨州運輸贓物認罪，最高可判監15年，判刑日期待定。

保利承認在知道遺體器官是盜竊而來的情況下，仍然購買及轉手出售，最少一個買家知道這些器官是盜竊得來。

此案在去年揭發，今年6月審訊，包括保利在內共有七人被控，主謀是哈佛醫學院太平間55歲經理洛奇(Cedric Lodge)、其餘包括洛奇的63歲妻子丹妮絲(Denise Lodge)、麥卡林(Katrina MacLean)、泰勒(Joshua Taylor)、史考特(Candace Chapman Scott)及拉姆皮(Matthew Lampi)等。目前除保利外，其餘仍在候審。

案情指洛奇盜竊從遺體解剖出來的部分，這些遺體是在2018年到2023年初捐贈給醫學院作於教學、研究，一旦不再需要時會火化，骨灰送還給捐贈者的家人或埋在墓地。

控方指，這些遺體部分是在校方不知情或未經許可下被人拿走，涉案主謀洛奇有時會將部分遺體，包括頭部、大腦、皮膚及骨頭等帶回家中，調查人員在洛奇所住公寓內查獲40個人類頭骨。

另外洛奇也會把遺體以郵寄方式送到買家。 甚至離譜到准許買家前往太平間，挑選他們想要購買的遺體。

案中的麥卡林及泰勒，2018年起向洛奇購買人體部位，然後轉手牟利。在2021年的6、7月，麥卡林向保利發送人皮，要求對方將其製成皮革。

36歲的史考特是阿肯色中央太平間服務公司員工，檢方指外界捐給阿肯色大學醫學院研究、教學用的遺體、器官，遭到史考特摘取後販賣，有時與洛奇互相交易。至於拉姆皮則是保利的買家。

哈佛醫學院太平間盜賣器官案，至今已有七人被控罪。(美聯社)
哈佛醫學院太平間盜賣器官案，至今已有七人被控罪。(美聯社)

醫學 阿肯色州 賓州

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