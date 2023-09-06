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參議員圖博維爾杯葛人事 三軍種部長：危國安打擊士氣

編譯潘勛／綜合5日電
陸海空三軍種部長5日投書給華盛頓郵報，公開指共和黨聯邦參議員圖博維爾阻撓將領人事案，嚴重打擊軍中士氣，危及國家安全。(美聯社)
陸海空三軍種部長5日投書給華盛頓郵報，公開指共和黨聯邦參議員圖博維爾阻撓將領人事案，嚴重打擊軍中士氣，危及國家安全。(美聯社)

陸海空三軍種部長4日投書給華盛頓郵報，公開信中指名共和黨參議員圖博維爾(Tommy Tuberville，阿拉巴馬州)不分青紅皂白，杯葛任命高階將領的同意過程，已嚴重打擊軍中士氣，危及國家安全；三部長指出，圖博維爾阻擋晉升高階將領，只因反對國防部的政策，不給三軍將士家庭墮胎權。

陸軍部長沃姆斯(Christine Wormuth)、海軍部長德爾托羅(Carlos Del Toro)、空軍部長肯達爾(Frank Kendall)指出，圖博維爾為了反對國防部把墮胎權賦予將士及其家人，持續阻撓已逾六個月，且不論三軍將士的居住地。

三部長指出，最高法院推翻憲法保護墮胎權前例之後，國防部的政策對三軍履行職責非常重要，有其必需。司法部法務顧問辦公室指出，國防部的政策完全符合法律。

部長們表示，參議員有很多立法及監督工具，得顯示他們反對特定政策，也有自由提出法案、凝聚對自己法案的支持，然後通過。但對所有將領、准將任命案一律扣留，對這些軍方將領及其家庭實為不公；將領們不涉政治，傳統上豁免於扣留這種過程。

部長們強調，圖博維爾的做法置國家安全於險境。截至目前，扣留之舉讓國防部無法任命經驗最豐富、久經沙場考驗的將領約300名，到世界最重要的位置。

部長們表示，美軍五軍種裡，陸軍、海軍及陸戰隊的參謀首長也未經參院同意，目前只能由代理官員充任，而代理參謀首長沒有法律授予的全權，無法下決策來維持美國軍力的優勢。

不分軍種，許多將領被迫同時扮演兩種角色；這種身兼雙職的壓力，對軍官們、他們領導的軍事組織，還有他們家人，造成確切又不公平的負擔。

三名部長另指出，圖伯維爾的全面杯葛，也對理當獲任的將領們造成個人傷害，對軍事上下指揮鏈產生壓力，不管是在國防部各廳處，還是在全世界的基地與哨所。將官們還得付出前所未見的開銷，面臨財務壓力，原因在必須搬家或始料未及地維持兩個住家開銷。

國防部 墮胎 參議員

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