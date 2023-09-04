13萬英畝農地售中企 德州富豪被罵叛國賊 被稱為「世紀交易」

德州地產大亨法蘭肯出售13萬英畝農地給中國人民解放軍退役軍官孫廣信創立的「新疆廣匯實業投資集團」，招致撻伐，被同鄉罵為「賣國賊」。(取材自Linkedin)

德州 地產大亨法蘭肯(David Frankens)出售13萬英畝農地給中國人民解放軍 退役軍官孫廣信(Sun Guangxin)創立的「新疆 廣匯實業投資集團」(Guanghui Group)，招致撻伐，被罵「賣國賊」。

每日郵報(DailyMail)報導，法蘭肯於2016年到2018年間，陸續將位於瓦沃迪郡(Val Verde County)逾13萬英畝農地，以超過市價一倍的1億1000萬元總金額，賣給「GH美國」(GH America)能源公司的董事長孫廣信，被稱作「世紀交易」。（編按：紐約市中央公園占地843英畝，因此13萬英畝約有154個中央公園那麼大。）

中央情報局(CIA)前官員報告指出，身價億萬的孫廣信不但曾任中國人民解放軍軍官，而且還擔任過新疆自治區政協委員，被美國當局視為與中共關係密切的商業人士。

法蘭肯與孫廣信的交易非常迅速，曾有一筆交易是法蘭肯當天上午11時買下土地，同日下午2時就轉手給「GH美國」；德州一名地主形容，法蘭肯的行徑形同「叛國」。

法蘭肯日前被牧場前經理控告施暴，讓他與孫廣信的土地交易再次受到關注。

法蘭肯賣地給孫廣信的爭議持續多年，1962年出生於新疆的孫廣信，2016年到2018年間購入瓦沃迪所有土地的7%，而他與人民解放軍的關係在2018年當他試圖向法蘭肯購買1萬5000英畝土地，興建有46具渦輪的風力發電廠時，就已甚囂塵上。

反對者表示，風力發電廠的興建計畫，讓孫廣信及中方實體得以介入德州電網。

該筆交易促使德州州長艾伯特(Greg Abbott)於2021年簽署「孤星基礎設施法」(Lone Star Infrastructure Act)，禁止中國等「敵對國家」的企業取得德州的基礎建設。

「孤星基礎設施法」援引「對美國的侵略行為、侵犯人權、竊盜知識產權和關鍵基礎設施攻擊」，作為禁止特定國家企業接觸德州電網、水力、化工、通信和網路系統的理由。

德州地產經紀人與牧場主人金恩(James King)表示，法蘭肯以市場行情兩倍的價格把地賣給中國人，因此獲利豐厚。

反對風力發電廠的「下佩柯斯地主集團」(Lower Pecos Landowners Group)創辦人金恩認為，法蘭肯利用外國投資人的「單純」天性，說道「該名中國人並不聰明」，並提醒「買家留意，德州地產生態就是如此。」