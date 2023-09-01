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DIY冰淇淋三明治 消暑又解膩 夏日最受歡迎

編譯彭尚興／綜合報導
冰淇淋三明治沾上色彩鮮豔的巧克力。(美聯社)
冰淇淋三明治沾上色彩鮮豔的巧克力。(美聯社)

冰淇淋三明治(ice cream sandwiches)是最受歡迎的夏日甜點之一，無論大人小孩都喜歡。尤其是在享用過夏季烤肉餐之後，來上一塊冰涼鬆軟的冰淇淋三明治，消暑又解膩。

雖然這種甜食幾乎每家超市、雜貨店、冰淇淋車都販售，但美聯社美食專欄作者凱蒂·沃克曼(Katie Workman)建議不妨自己在家動手做，更添樂趣，也不失為一種良好的親子活動。

雖然只是兩片餅乾夾一層冰淇淋，看似簡單平凡，其實變化無窮。一般人最常用的就是巧克力碎片餅乾(Chocolate chip cookies)，然而其他種類的餅乾，例如葡萄乾燕麥餅乾(oatmeal raisin cookies)或是不加任何配料的餅乾都是不錯的素材，也可以自己動手烘烤。

沃克曼建議，選用較為鬆軟有嚼勁(chewy)的餅乾，口感會比硬脆(crispy)的更搭。

其次是冰淇淋。這種乳製品的口味可說是五花八門，而你喜歡的那種口味，就是最適合做冰淇淋三明治的口味。如果你喜歡的口味不只一種，那就用兩種、三種。

沃克曼推薦在冰淇淋中加進一些果乾或切碎的新鮮水果，也可以拌入熱巧克力醬(hot fudge) 或焦糖醬(caramel sauce)，讓滋味更加豐富。

沃克曼說，她的個人偏好是直徑三吋的餅乾，內層夾心的高度約為一吋；她也建議事前先將冰淇淋放置於室溫下5到10分鐘，使其稍微軟化。

在家和子女一起動手做冰淇淋三明治，也能提升親子關係。(美聯社)
在家和子女一起動手做冰淇淋三明治，也能提升親子關係。(美聯社)

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