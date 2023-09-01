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搶芭比熱潮 小吃店特製粉紅色起司牛排三明治沾醬熱賣

編譯彭尚興／綜合報導
紐約上州的一家小吃店推出特製粉紅色起司牛排三明治沾醬。(取自Gino's Cheese Steak and Onion Facefook)
紐約上州的一家小吃店推出特製粉紅色起司牛排三明治沾醬。(取自Gino's Cheese Steak and Onion Facefook)

今夏最熱門電影「芭比Barbie」雖已不再端坐票房冠軍寶座，所引發的粉紅色熱潮也獨領風騷，就連紐約上州的一家小吃店也推出特製粉紅色起司牛排三明治沾醬，一炮而紅。

這款名為「馬里布芭比夢幻雨露」(Malibu Barbie Dream Drizzle)的三明治，最大特色就是淋上了特製粉紅色沾醬，還撒上了可食性亮粉。

「吉諾起司牛排與洋蔥」(Gino's Cheese Steak and Onion)坐落於雪城(Syracuse)郊區小鎮法耶維爾(Fayetteville)一座購物中心裡，距離芭比的馬里布夢幻豪宅2700哩，店東艾米登(Josh Amidon)以前壓根沒想過他的菜單會和芭比或粉紅色扯上關係。

艾米登告訴美國廣播公司(ABC)「早安美國」(Good Morning America)節目，三明治推出第一天就大賣，在社群媒體的推波助瀾下，也吸引了來自新澤西、緬因州，甚至從芝加哥慕名而來的饕客。7月底推出以來，「吉諾」已經用掉超過30加侖的粉紅醬汁，「對於一個位於4000人口小鎮的800平方呎店面而言，這是非常大的用量了。」

艾米登表示，粉紅色的「夢幻雨露」成分「基本上是甜味田園沙拉醬(ranch dressing)加上很重的大蒜和辣椒」。至於那鮮艷又神祕的顏色，則是來自於紅色火龍果。他承認，發想來自抖音(TikTok)上一段有關粉紅色沙拉醬的爭議影片。

但也不見得人人都喜歡這個新口味，當地一位80歲老太太斥之為「敗壞道德的食物」。艾米登將這句話印在菜單上，結果更引起食客的好奇。

今夏最熱門電影「芭比Barbie」。(歐新社)
今夏最熱門電影「芭比Barbie」。(歐新社)

芭比 紐約上州 社群媒體

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