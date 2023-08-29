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助子取得槍照釀7死 法官：父「輕率行為」不能免訴

記者張聲肇／綜合報導
伊利諾州男子克里莫二世(中)幫兒子取得槍枝執照，導致芝加哥郊區去年國慶遊行時的七死命案；法官28日駁回被告要求撤銷控罪的要求。圖為克里莫二世28日在律師陪同下出庭。(美聯社)
伊利諾州男子克里莫二世(中)幫兒子取得槍枝執照，導致芝加哥郊區去年國慶遊行時的七死命案；法官28日駁回被告要求撤銷控罪的要求。圖為克里莫二世28日在律師陪同下出庭。(美聯社)

協助19歲兒子取得槍枝執照，造成去年伊利諾州國慶遊行七死命案，法官28日裁決，家長不得卸責，「輕率行為」致死訴訟，將如期於11月6日開庭審理。

伊利諾州檢察官控告克里莫(Robert Crimo Jr.)幫兒子克里莫三世(Robert Crimo III)取得擁槍執照，導致芝加哥郊區2022年7月4日獨立日大遊行時兒子槍殺七人。

雷克郡法院法官史垂克蘭德(George Strickland)反駁被告兩大理由—粗心大意致死的法律太模糊，提告的三年法定期限也已過期。

檢方引以起訴家長的州法條文是：以合法、非法手段的輕率行為造成他人嚴重傷害、永久殘障或變形，即可成為被告。辯護律師說，這條法律「不夠明確，不可能知道哪種行為才算是可以成為刑事被告的輕率行為。」律師又說，「造成」一詞的定義也不清楚，檢察官很容易就誤把簽署購槍申請書連結到多年後的槍擊案。

辯護律師葛梅茲(George Gomez)說，如果允許檢察官太過廣義解釋法律會造成「寒蟬效應」，讓人民不敢簽署切結書，就如本案被告，簽署了確認購槍者身分的申請書，就被視作｢輕率行為致死｣罪的被告。

法官史垂克蘭德說，這條州法夠明確，也不「太過廣泛」，旨在規範「造成重大身體傷害」的大意行為。

大陪審團去年以21項一級謀殺、48項企圖謀殺和48項加重攻擊罪名起訴槍手，審判期未定。被告不認罪。

殺人被告之父遭起訴的罪名則是七項「輕率行為」致死罪，若定罪，每項可判處監禁三年。被告也不認罪。

檢方起訴槍手父親的另一理由是，明知兒子2019年4月曾企圖自殺，同年9月有親戚指出槍手曾威脅「殺死所有人」，仍幫兒子取得購槍執照。

伊利諾州 槍擊 芝加哥

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