拒絕聘用難民 馬斯克SpaceX被司法部控「歧視」

馬斯克旗下的太空探索公司拒聘用難民，有難民應徵也不考慮，23日遭司法部以「歧視」罪名控訴。(美聯社)

太空 探索公司(SpaceX)拒聘用難民，有難民應徵也不考慮，23日遭司法部 以「歧視 」罪名提控。

司法部民權辦公室引述太空探索執行長馬斯克本人的公開發言，例如2020年推文說「美國法律規定本公司聘用的人至少要有綠卡，因為火箭屬先進武器技術」，指控該公司涉嫌歧視。訴狀說，2018至2022年三年半期間，該公司拿出口管制法當擋箭牌，拒不接受難民求職。

司法部說，從2018年9月到去年5月，太空探索不歡迎申請難民身分的人和已獲難民身分的人，即使他們提出求職申請書，也根本不予考慮，直接拒絕雇用，將聯邦出口管制法解讀為「只能聘用美國公民或永久居民」。

太空探索未立即答覆媒體相關提問，不過曾針對司法部的調查，該公司向法院提出書面說明，否認根據求職者的移民身分，決定是否聘用。

太空探索2021年透過律師表示，「本公司一向有反歧視政策，也公開此政策，不會根據求職者是否具公民身分歧視任何人。本公司承受不起這種人為的限縮人才庫做法」。

太空探索是全世界發射火箭生意最好的民營企業，也開拓出龐大的衛星網際網路業務，除加州霍桑總部及製造廠，在德州、佛州和華盛頓州也有廠房。

2021年初它提交法院的文件指出，1萬名員工中，有數百人不是美國公民。因為它承包國防與太空有關業務，依美國的出口管制法，不能隨便分享資料與硬體設備。

司法部在訴狀中說，出口管制法沒有限制太空探索公司根據公民與移民身分聘用員工，也沒限制它雇用難民。

司法部民權處律師克拉克(Kristen Clarke)說，「太空探索公司聘用員工的作法違法，透過本案，我們要追究責任」。