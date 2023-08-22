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電動車Q2銷量接近30萬輛破紀錄 但無法快速取代燃油車

編譯潘勛／綜合21日電
統計顯示，今年購買電動車的人數已打破過往紀錄。圖為美國最大電動車公共快充網路營運商EVgo，在華府一處充電站。(美聯社)
統計顯示，今年購買電動車的人數已打破過往紀錄。圖為美國最大電動車公共快充網路營運商EVgo，在華府一處充電站。(美聯社)

根據汽車服務機構Cox Automotive數據指出，今年購買電動車的人數已打破過往紀錄，美國消費者今年第二季購買的數量接近30萬輛，創下新高；但官方預測，電動車要占車市大多數，還要耗時幾十年，燃油價格、電動車本身價格、充電站不夠普及，都讓電動車無法很快取代燃油車。

有線電視新聞網(CNN)報導，第二季新購電動車接近30萬輛，不僅比去年成長逾48%，而且比2019年全年銷售量還多；這個數據還不包括插電式混合動力車(PHEVs)，後者指的是可以用油或電力來驅動的車，具備電池，可以用充電線或者燃油引擎為發電機充電。

Cox Automotive預計，全電動車銷量2023年將首度打破100萬輛，第二季結束時，電動車銷售已超過55萬7000輛。

專家表示，電動車銷售因幾項因素加起來而推升，例如車子降價、愈來愈多款式可買、政府與車廠也增加投資。

美國能源資訊署(EIA)預測，假設當前法規不變，新購的電動車、插電式混合動力車由2035年起年度占比將持平在17%到19%，維持到至少2050年；消費者對電動車的興趣，對汽油價格是很敏感的；EIA預測，就算油價依2022年美元購買力升到每桶190元，電動車的市占率依然不到30%。

學者指出，電動車價格對消費者仍是最大障礙。雖然特斯拉、福特今年已經把電動車大降價，但要開電動車，比尋常的燃油車，依然要花上可觀溢價。7月電動車平均售價在5萬3469元，相形下所有車的平均售價為4萬8334元。

依考克斯消費者調查，電動車的第二大障礙在缺乏充電站。

電池行程近幾年改善很多。能源部指出，目前電動車能行駛至少300哩的車款，已由2021年的13種到今年的51種。但充電站的數量依然落後，無法支撐大家更廣為採用電動車。

加州能源委員會指出，充電器與電動車比例要來到7:1，才能支持州方2030年設想的500萬輛電動車上路目標；全國要設立的充電站，數目則是現有的2.5倍。

統計顯示，今年購買電動車的人數已打破過往紀錄。圖為道奇執行長庫尼基西斯介紹概念電...
統計顯示，今年購買電動車的人數已打破過往紀錄。圖為道奇執行長庫尼基西斯介紹概念電動車。(Getty Images)

電動車 油價 加州

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