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DC首部拉丁超級英雄藍甲蟲 超越芭比奪周末票房冠軍

編譯俞仲慈／綜合20日電
「藍甲蟲」劇照。 (美聯社)
「藍甲蟲」劇照。 (美聯社)

新上映的DC超級英雄電影「藍甲蟲」(Blue Beetle)開出紅盤，周末以2540萬元票房，擠下蟬聯四周的「芭比」(Barbie)，登上賣座冠軍。但這部同名漫畫翻拍的超級英雄電影表現仍低於預期，在DC漫畫電影首映票房排行榜上屬於後段班。

今年夏季，「芭比」和「奧本海默」(Oppenheimer)在國內聯手締造「芭本海默」(Barbenheimer)近8億元票房。

「藍甲蟲」是第一部以拉丁裔為主角的超級英雄電影，由安傑爾·曼紐·索托(Ángel Manuel Soto)執導，加雷思·鄧內特·阿爾科塞爾(Gareth Dunnet-Alcocer)編劇，並邀請拉丁裔演員索洛馬里達那(Xolo Maridueña)擔綱演出主角「藍甲蟲」海梅·雷耶斯(Jaime Reyes)。

今年4月，「藍甲蟲」導演和男女主角出席拉斯維加斯動漫展，但後來由於演員工會罷工，...
今年4月，「藍甲蟲」導演和男女主角出席拉斯維加斯動漫展，但後來由於演員工會罷工，片中卡司無法為新片宣傳，使得「藍甲蟲」票房成績受到不少影響。(美聯社)

「藍甲蟲」製作成本約為1億500萬元，低於一般超級英雄電影，劇情講述海梅·雷耶斯意外被外星科技選為宿主，賦予深不可測的超級戰甲，並從此改變自己的命運。18日在國內首映，是DC工作室早期製作的最後幾部作品之一，但整體表現仍比今年DC前三部英雄電影「閃電俠」(The Flash)、「黑亞當」(Black Adam)和「沙贊！諸神之怒」(Shazam! Fury of the Gods)要好；爛番茄(Rotten Tomatoes)新鮮度76%。

電影獲得正負兩面評價，索洛馬里達那的演出表現、主題、幽默感、情感刻劃、動作戲、對拉丁文化的細緻描繪，皆獲得影評家肯定，但是電影呈現的懷舊風和視覺效果，引來褒貶不一的評價，而且和其他超級英雄電影的類似元素和節奏相比，「藍甲蟲」的尺度拿捏也受到詬病。

由於颶風喜萊莉(Hurricane Hilary)襲擊南加州，降低影迷進電影院的意願，加上演員工會持續罷工，片中演員無法宣傳新片等諸多不利因素，都使得「藍甲蟲」票房成績受到不少影響。

芭比 加州 電影院

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