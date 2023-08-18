引發23起火災 格力電器召回代工除濕機 總計42種機型、逾150萬台
美國消費品安全委員會(U.S. Consumer Product Safety Commission，CPSC)表示，在接獲至少23起火災、688起過熱事件和16萬8000元財產損失的報告後，宣布召回中國珠海格力電器(Gree Electric Appliances)代工生產的150萬多台除濕機。
被召回的除濕機廠牌包括Kenmore、GE、SoleusAir、Norpole和Seabreeze五家，共42種機型，全部都是由中國珠海格力電器公司代工生產。這些除濕機於2011年1月至2014年2月間在全國各大零售商銷售，其中包括沃爾瑪、家得寶和山姆會員店(Sam"s Club)等。
CPSC表示，消費者應立即停止使用這些除濕機、拔掉電源，並聯繫格力要求退款。被召回的除濕機列在CPSC通知中，產品售價介於110元到400元。
這不是格力製造的除濕機首次因火災或過熱風險被召回。CPSC提醒消費者，格力之前還有另一次召回事件，上次出問題的除濕機型是在2005年1月至2014年1月銷售。
CPSC表示，上次召回是在2013年首次宣布，2014年擴大召回，2016年又再次宣布；該批除濕機據報迄今已引發2000多起過熱事件和450起火災，造成1900萬元財產損失和4人死亡；致命火災發生在2016年和2022年，失火地點分別位於俄亥俄州、愛荷華州和密蘇里州。
2021年，格力及其香港子公司同意因未能告知美國監管機構其設備可能過熱著火，而支付9100萬元。美國檢察官辦公室當時表示，格力簽下避免刑事起訴協議，將賠償因除濕機導致火災損失的受害者。作為決議的一部分，格力美國子公司格力美國(Gree USA)今年4月也被判處支付50萬元刑事罰款和賠償金。
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