引發23起火災 格力電器召回代工除濕機 總計42種機型、逾150萬台

由中國珠海格力電器公司代工生產的奇異牌(GE)除濕機。由於引發多起過熱及起火事件，美國消費品安全委員會(CPSC)宣布召回格力電器代工生產的五家廠牌、42款機型、150萬多台除濕機。(CPSC官網)

美國消費品安全委員會(U.S. Consumer Product Safety Commission，CPSC)表示，在接獲至少23起火災、688起過熱事件和16萬8000元財產損失的報告後，宣布召回中國珠海格力電器(Gree Electric Appliances)代工生產的150萬多台除濕機。

被召回的除濕機廠牌包括Kenmore、GE、SoleusAir、Norpole和Seabreeze五家，共42種機型，全部都是由中國珠海格力電器公司代工生產。這些除濕機於2011年1月至2014年2月間在全國各大零售商銷售，其中包括沃爾瑪、家得寶和山姆會員店(Sam"s Club)等。

CPSC表示，消費者應立即停止使用這些除濕機、拔掉電源，並聯繫格力要求退款。被召回的除濕機列在CPSC通知中，產品售價介於110元到400元。

這不是格力製造的除濕機首次因火災或過熱風險被召回。CPSC提醒消費者，格力之前還有另一次召回事件，上次出問題的除濕機型是在2005年1月至2014年1月銷售。

CPSC表示，上次召回是在2013年首次宣布，2014年擴大召回，2016年又再次宣布；該批除濕機據報迄今已引發2000多起過熱事件和450起火災，造成1900萬元財產損失和4人死亡；致命火災發生在2016年和2022年，失火地點分別位於俄亥俄州 、愛荷華州和密蘇里州 。

2021年，格力及其香港 子公司同意因未能告知美國監管機構其設備可能過熱著火，而支付9100萬元。美國檢察官辦公室當時表示，格力簽下避免刑事起訴協議，將賠償因除濕機導致火災損失的受害者。作為決議的一部分，格力美國子公司格力美國(Gree USA)今年4月也被判處支付50萬元刑事罰款和賠償金。