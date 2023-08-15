華郵：史密森尼學會非法收藏人腦 多數遭盜取受害者家屬不知情

坐落在華府國家廣場的史密森尼學會古堡。(美聯社)

華盛頓郵報 14日獨家報導史密森尼學會(Smithsonian Institution)旗下國家自然歷史博物館 (National Museum of Natural History)數十年來收藏包括腦部在內的大量人體器官，絕大多數都是研究人員擅自取得，管道遍布80多國的墳地、戰場、太平間與醫院，用以研究白人種族優越論，絕大多數遭盜取器官受害者的家屬並不知情。

報導指出，18歲薩米族(Sami)少女瑪麗‧莎拉(Mary Sara)1933年從阿拉斯加州 家鄉陪母親搭船到西雅圖治療白內障，結果感染結核病而在療養院病逝。檔案紀錄顯示，莎拉過世後，醫師費爾史東(Charles Firestone)發電報給史密森尼學會表示莎拉腦部可以提供做為「種族系列人腦收藏」。

自然歷史博物館身體人類學館長賀德里卡(Ales Hrdlicka)回信表示有興趣收藏莎拉腦部，但要確認莎沙為純種薩米族。

莎拉腦部被寄給華府的史密森尼學會主管，直到近百年後的現在，仍與其他254個人腦一起放在目前的國家自然博物館(National Museum of Natural History)裡。這是白人種族優越論者賀德里卡的收藏成果，大量收集人體器官做為研究用途。

報導指出，這所由納稅人稅金資助的博物館裡還有3萬多件人骨與其他器官的收藏，器官取得過程遍布80多國，期間長達數十年，住院病患、窮人、無名屍最常遭到剝削，在某些案例裡，死者遺體從墳墓挖出被摘取器官。

國家自然博物館對於返還器官的作業非常緩慢，腦部器官收藏當中只有四件歸還給後代家屬。莎拉家屬傑克(Fred Jack)受訪時表示，從來不知道莎拉腦部被取走，現在知道消息非常震驚。