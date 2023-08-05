我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

過去諷「被遺棄的殭屍末日」…馬斯克轉向 喊愛舊金山

太猛了… 「芭比」上映14天全球狂破9億

槍擊臉部、栽贓毒品…暴虐2非裔男 密州6前白警認罪

記者胡玉立／綜合報導
密西西比州六名前任白人警員於今年1月24日在沒有搜查令情況下，突襲布拉克斯頓一處民宅，將兩名非裔男性上銬後，再施以毆打和虐待，並栽贓藏毒，引起當地非裔社區強烈抗議。(美聯社)
密西西比州六名前任白人警員於今年1月24日在沒有搜查令情況下，突襲布拉克斯頓一處民宅，將兩名非裔男性上銬後，再施以毆打和虐待，並栽贓藏毒，引起當地非裔社區強烈抗議。(美聯社)

聯邦檢察官表示，密西西比州六名前任白人警員3日承認於1月24日在沒有搜查令情況下，突襲布拉克斯頓(Braxton)一處民宅，殘暴攻擊兩名已上手銬的非裔男性，犯下共謀侵犯民權罪、妨礙司法公正、在暴力犯罪時開槍等16項聯邦重罪。

兩名受害的非裔男子詹金斯(Michael Corey Jenkins)和帕克(Eddie Terrell Parker)6月就此案對蘭金郡(Rankin County)提出聯邦民權訴訟，求償4億元。

檢察官表示，六名前警察對受害者的攻擊包括性侵犯和身體攻擊在內；兩名男子多次遭電擊棒攻擊和種族歧視辱罵、被迫脫光衣服，並遭到手槍和假陽具性凌虐。警察還對其中一名男子進行模擬處決，向他臉部開槍，導致該男重傷。

隨後，警察試圖燒毀受害者衣物以掩飾罪行，並在屋內放置安非他命(methamphetamine)栽贓。儘管受害人倒在地上流血，他們卻未提供醫療救助，而是聚在屋外編造假故事，並布置現場以佐證其說法，其中包括放置槍枝和銷毀監控錄像在內。

司法部2月調查此案，司法部長加蘭德(Merrick B. Garland)以書面聲明表示，「本案被告對受害者施以酷刑，造成難以形容的傷害，嚴重侵犯本應受到他們(警察)保護之民眾的公民權利。」聯邦檢察官表示，六名被告3日承認聯邦罪名後，14日也將對州檢察官的指控認罪。

認罪的六名前任警員，有五名在蘭金郡，包括31歲的埃爾沃德(Hunter Elward)，28歲的戴德蒙(Christian Dedmon)，52歲的麥卡爾平(Brett McAlpin)，46歲的米德頓(Jeffrey Middleton)和27歲的歐普戴克(Daniel Opdyke)。第六位是里奇蘭郡(Richland)的31歲前警員哈特菲德(Joshua Hartfield)。他們自從案發後，一直到最近幾周才被解雇或辭職。

檢察官 司法部 非裔

上一則

遭議會開除 田納西州2議員補選贏回來

下一則

褫奪更生人投票權 上訴法院：密州州憲違憲

延伸閱讀

民團告拜登政府「庇護新規」 聯邦上訴法院准予實施

民團告拜登政府「庇護新規」 聯邦上訴法院准予實施
川普3度遭起訴 出庭拒不認罪 稱自己被「迫害」

川普3度遭起訴 出庭拒不認罪 稱自己被「迫害」
普林斯頓大學畢業生2021年衝撞國會 認罪

普林斯頓大學畢業生2021年衝撞國會 認罪
布碌崙地鐵濫射槍手 刑期至少31年 9月量刑

布碌崙地鐵濫射槍手 刑期至少31年 9月量刑

熱門新聞

拜登總統28日首度公開談論兒子杭特的私生女。（美聯社）

拜登首度承認「4歲私生孫女」：想給所有孫輩最好的

2023-07-28 21:34

Fidelity：65歲退休有Medicare 自付健保開銷平均15.7萬元

2023-08-02 20:53
最近一項研究指出，擁有八個習慣可以幫助壽命增長20年以上。保持鍛煉就是推薦的習慣之一。(Pexels)

快看世界／研究：保持這8個生活習慣 壽命延長24年

2023-08-03 12:09
CNN民調分析稱，川普明年當選的機率非常大。(路透)

CNN民調分析：川普當選機率大 回鍋白宮不是白日夢

2023-07-31 00:03
史丹福大學校長泰西耶拉文尼（Marc Tessier-Lavigne）最近因學術誠信問題請辭。（美聯社）

史丹福校長醜聞請辭 促成他下台的竟是大一校園記者

2023-07-29 16:41
今夏全美新冠病毒感染比率正上升，雖然毒性不強，但仍要提防。圖為2022年1月，紐約市民仍排隊做新冠檢測。(美聯社)

今夏新冠確診增加 毒性不強…高齡、免疫力低者仍勿鬆懈

2023-07-31 01:26

超人氣

更多 >
華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機

華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機
利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶

利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶
送別李玟後…甄妮同框劉嘉玲 獨生女罕見露面

送別李玟後…甄妮同框劉嘉玲 獨生女罕見露面
舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？

舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？
煮豆子加入這東西 減少脹氣還能更快熟

煮豆子加入這東西 減少脹氣還能更快熟