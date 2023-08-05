槍擊臉部、栽贓毒品…暴虐2非裔男 密州6前白警認罪

密西西比州六名前任白人警員於今年1月24日在沒有搜查令情況下，突襲布拉克斯頓一處民宅，將兩名非裔男性上銬後，再施以毆打和虐待，並栽贓藏毒，引起當地非裔社區強烈抗議。(美聯社)

聯邦檢察官 表示，密西西比州六名前任白人警員3日承認於1月24日在沒有搜查令情況下，突襲布拉克斯頓(Braxton)一處民宅，殘暴攻擊兩名已上手銬的非裔 男性，犯下共謀侵犯民權罪、妨礙司法公正、在暴力犯罪時開槍等16項聯邦重罪。

兩名受害的非裔男子詹金斯(Michael Corey Jenkins)和帕克(Eddie Terrell Parker)6月就此案對蘭金郡(Rankin County)提出聯邦民權訴訟，求償4億元。

檢察官表示，六名前警察對受害者的攻擊包括性侵犯和身體攻擊在內；兩名男子多次遭電擊棒攻擊和種族歧視辱罵、被迫脫光衣服，並遭到手槍和假陽具性凌虐。警察還對其中一名男子進行模擬處決，向他臉部開槍，導致該男重傷。

隨後，警察試圖燒毀受害者衣物以掩飾罪行，並在屋內放置安非他命(methamphetamine)栽贓。儘管受害人倒在地上流血，他們卻未提供醫療救助，而是聚在屋外編造假故事，並布置現場以佐證其說法，其中包括放置槍枝和銷毀監控錄像在內。

司法部 2月調查此案，司法部長加蘭德(Merrick B. Garland)以書面聲明表示，「本案被告對受害者施以酷刑，造成難以形容的傷害，嚴重侵犯本應受到他們(警察)保護之民眾的公民權利。」聯邦檢察官表示，六名被告3日承認聯邦罪名後，14日也將對州檢察官的指控認罪。

認罪的六名前任警員，有五名在蘭金郡，包括31歲的埃爾沃德(Hunter Elward)，28歲的戴德蒙(Christian Dedmon)，52歲的麥卡爾平(Brett McAlpin)，46歲的米德頓(Jeffrey Middleton)和27歲的歐普戴克(Daniel Opdyke)。第六位是里奇蘭郡(Richland)的31歲前警員哈特菲德(Joshua Hartfield)。他們自從案發後，一直到最近幾周才被解雇或辭職。