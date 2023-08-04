雜質過多恐降低效用 印度藥廠召回35萬顆Tydemy避孕藥

FDA公告，印度魯品製藥廠生產的兩批處方口服避孕藥Tydemy可能效用較低，該公司已召回4000多盒Tydemy避孕藥。(美聯社)

食品暨藥物管理局 (FDA )宣布，印度的魯品製藥廠(Lupin Pharmaceuticals Inc.)測試發現該公司生產的兩批處方口服避孕藥Tydemy可能效用較低，該公司已召回4000多盒Tydemy避孕藥。

召回藥丸的生產批號為L200183和L201560，於2022年6月3日至2023年5月31日在全美藥局與超市銷售。

根據FDA的數據，共4179盒Tydemy避孕藥被召回，約35萬顆藥丸可能有較差的避孕效果。

魯品製藥廠建議目前正在服用受召回Tydemy避孕藥的人持續服用藥物，但須立即諮詢醫師尋求替代避孕藥物。

藥商會定期進行穩定性測試，確保其生產的藥物在有效期限內仍可使用，魯品製藥廠表示有問題的Tydemy批次在12個月後品質未達要求，抗壞血酸(ascorbic acid)的濃度太低，且「一種已知雜質」的含量太高。

該公司表示，若抗壞血酸的含量顯著降低，可能影響該產品的效果，導致意外懷孕。

FDA鼓勵醫師或服藥有問題的人在線上或透過傳真向FDA通報。